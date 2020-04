Brad Pitt se déguise en Dr Fauci dans Saturday Night Live

L’acteur a fait une parodie du Dr Anthony Fauci Brad Pitt est apparu sur Saturday Night Live. Aussi, les meilleures phrases que Donald Trump a dites sur le coronavirus ont été présentées

Apparition surprenante du célèbre acteur Brad Pitt dans l’émission Saturday Night Live, où il s’habillait comme le Dr Anthony Fauci, faisant une parodie du spécialiste en immunologie qui est à l’avant-garde de la crise due au coronavirus aux États-Unis. Brad Pitt a également profité de l’occasion pour présenter certaines des meilleures phrases que le président Donald Trump a dites à propos du Covid-19.

Dans une vidéo disponible sur la chaîne YouTube officielle du programme Saturday Night Live, et qui compte jusqu’à présent près de 7 millions de vues, Brad Pitt peut être considéré comme le Dr Fauci accueillant et remerciant les femmes âgées de L’Amérique qui a envoyé des messages de soutien inspirants et parfois très graphiques.

Plus tard, Brad Pitt (qui a récemment remporté un Oscar du meilleur acteur de soutien pour son rôle dans le film “Il était une fois à Hollywood”), dans son rôle de Dr Fauci, a déclaré qu’il y avait eu beaucoup de désinformation sur le coronavirus et que le Le président Donald Trump a pris quelques libertés avec ses directives.

“Alors ce soir, je voudrais expliquer ce que le président essayait de dire.” À ce moment-là, une vidéo de Donald Trump commente: “Nous avons eu une excellente réunion aujourd’hui avec de nombreuses grandes entreprises et nous allons avoir des vaccins, je crois, relativement bientôt.”

Le Dr Fauci, interprété par l’acteur Brad Pitt, a commenté: “Relativement bientôt, c’est une phrase intéressante qui fait référence à toute l’histoire de la Terre, et bien sûr, les vaccins arriveront très bientôt, mais si vous deviez en parler à un ami que tu finiras relativement bientôt et puis un an et demi se passera, alors ton ami sera relativement en colère. »

Encore une fois, le président Donald Trump, qui est l’un des personnages préférés de Saturday Night Live, est vu en train de dire: «Nous avons fait un travail incroyable. Continuons comme ça. Il disparaîtra (le coronavirus) un jour, c’est comme un miracle, il disparaîtra. »

Maintenant Brad Pitt, dans son rôle de Dr Fauci, déclare: «Un miracle serait formidable. Qui n’aime pas les miracles? Mais les miracles ne devraient pas être planifiés, même lorsque Sully a d’abord essayé d’atterrir à l’aéroport. “

Lors d’une réunion avec certains collaborateurs, le président américain dit: «Quiconque a besoin d’un test le fera. Ils ont les preuves et les preuves sont belles »(se référant aux preuves du coronavirus). Maintenant, le Dr Fauci (Brad Pitt) explique que «je ne sais pas si je décrirais l’événement comme beau, à moins que votre idée de la beauté ne soit d’avoir un coton-tige qui vous chatouille le cerveau. Aussi, quand il a dit que tout le monde pouvait passer un test, il voulait dire presque tout le monde.

Face à de nouvelles déclarations du président Donald Trump, le Dr Fauci (Brad Ptti) n’a pu s’empêcher de montrer sa surprise, en plus de partager la rumeur selon laquelle il serait bientôt renvoyé. À ce moment-là, Brad Pitt enlève sa perruque et s’adresse au vrai docteur Anthony Fauci:

“Merci pour votre calme et votre clarté en ces temps difficiles, et merci aux travailleurs médicaux et à leurs familles d’être sur la ligne de front.”

Filed Under: Brad Pitt Fauci Dr Fauci Saturday Night Live