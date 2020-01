Bradley Beal mène les Wizards à gagner contre les Hornets

WASHINGTON (AP) – Bradley Beal a ajouté 34 points, neuf rebonds et neuf passes décisives après avoir été exclu de la liste des remplaçants du match des étoiles de la NBA, et les Wizards de Washington ont battu les Hornets le jeudi 121-107. Charlotte

Miles Bridges a mené Charlotte avec 23 unités tandis que Terry Rozier a marqué 21. Cependant, les Hornets ont subi leur 9e défaite au cours des 10 derniers matchs et le 15e en 18 matchs.

Beal, qui avait été choisi pour le All-Star Game au cours des deux années précédentes, n’a pas été inclus dans la liste de réservation de la Conférence de l’Est pour le match, qui a été révélée peu de temps avant la rencontre des Wizards et des Hornets.

Il a effectué six des 12 tentatives triples, dont une au milieu d’une séquence de 13-0 qui a donné à Washington une avance de 82-74 avec 1:41 minutes à faire au troisième quart. Beal a également marqué 14 des 15 de la ligne des lancers francs et a marqué plus de 30 unités pour le cinquième match consécutif.

Thomas Bryant a ajouté 21 points, Isaiah Thomas a ajouté 18 et Troy Brown Jr. a inscrit 12 pour Washington, qui a commencé avec une série de six matchs à domicile.