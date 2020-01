Braian Toledo – Infobae

«Pour moi, comme pour beaucoup, la marche est quelque chose de simple, de naturel mais, tout à coup, pendant 75 jours j’étais sur des béquilles, J’ai trouvé que non, que Il avait besoin de l’aide de l’autre... On naturalise parfois des choses simples, mais la vie vous montre que vous pouvez les perdre … Je l’ai vécu et maintenant je vois tout différemment. J’apprécie tout, comme cette semaine de me décharger et de soulever des poids à nouveau dans le gymnase, comme avant, c’était de retour pour soutenir un pied, marcher, faire du vélo ou nager. Je pense aux Jeux Olympiques, bien sûr, c’est toujours mon grand rêve, mais je ne perds pas de vue chaque pas que je fais et je suis heureux tous les jours, avec ma famille, ma petite amie, mes amis et les gens que j’aide. » Braian Toledo Il ressemble à un philosophe, un gourou de l’entraide, mais en réalité c’est un garçon qui a beaucoup vécu et sait ce que c’est de souffrir. Voilà pourquoi aujourd’hui, après avoir tourné un enfance crue qui comprenait l’abandon, la violence et le manque de besoins de base, la fierté de Marcos Paz profiter de la route de Tokyo, même s’il y a sept mois, il fallait opéré après avoir cassé quatre ligaments de la cheville droite. Et ça va pas à pas. L’un des meilleurs lanceurs de javelot au monde il continue de dire qu’il veut répéter fin de Rio 2014, même ça est excité avec une médaille, mais il sait qu’il doit d’abord bien récupérer d’une blessure difficile et se qualifier pour le rendez-vous olympique. Et que, en cours de route, il souhaite continuer à laisser une marque dans la société, avec une facette, l’aide sociale, qui gagne chaque année une place plus importante dans sa vie.

«La blessure était un seau d’eau froide parce que j’ai passé une excellente année, peut-être la meilleure, et devant Panaméricain et le Coupe du monde. Mais les choses arrivent pour une raison, ils vous apprennent. Et j’ai cherché à le canaliser pour le transformer en quelque chose de positif: j’ai passé beaucoup plus de temps avec ma famille, à la campagne, des choses que je n’avais pas faites depuis un moment … Ça m’a coûté le même, ce n’était pas facile, mais j’avais déjà le pire ”, explique-t-il Tolède. Il prévient qu’il souffre toujours et précise que ce sera une année différente, mais il n’est pas effrayé ni déprimé. «En saison normale, j’ai commencé ma préparation physique en octobre pour l’année suivante. Maintenant c’était impossible. C’est clair que J’aurai un inconvénient, car ce n’est qu’en décembre que j’ai commencé à vélo et maintenant au gymnase, mais j’ai toujours confiance en moi. Pour me qualifier Tokyo et pour faire un très bon Jeu olympique Ce ne sera pas simple, mais tout n’est pas noir en apparence », dit-il.

-Comment ça joue dans votre tête que c’est une belle année et que vous venez de commencer la gym, que vous en manquez et que vous ne vous êtes pas encore classé à Tokyo?

– Honnêtement, j’essaie de ne pas trop penser. Je sais que c’est une année importante, je suis conscient que des choses inexplicables m’arrivent à nouveau, mais j’ai la chance de profiter de mes autres compétences, plus de l’intérieur que de l’extérieur … Que la matière mentale soit plus importante que physique Renforcez mes autres vertus et cachez ce qui me manque.

Pour Tokyo il y a plusieurs façons de classer, ce n’est plus comme avant cela ne se faisait qu’en faisant la marque établie par la Fédération Internationale (85m). Maintenant, vous pouvez également entrer par classement mondial et somme de points dans les tournois (les deux étant parmi les 35 meilleurs). Donc, pour Braian, cela n’a pas l’air si complexe. “Je devrai être plus intelligent et profiter de mes possibilités. Je vais devoir optimiser le temps et utiliser mon expérience », explique qui prétend ne pas avoir de date de retour sur la piste. «Je voudrais que ce soit dans le National, mais nous le verrons avec Kari et les médecins. Je ne veux commettre aucune folie, parce que mon idée est d’avoir encore dix ans de carrière », précise-t-il. Tolède fait référence au finnois Ihalainen, l’entraîneur de 65 ans qui a formé les meilleurs au monde et est avec lui depuis deux ans. «Il arrive le 10 février dans le pays et y restera trois mois. Nous partirons ensuite pour l’Europe. Je parle toujours et ça me donne beaucoup de confiance. Il dit que je n’aurai pas de problèmes à classer », admet-il. Tolède reconnaît également que cette opération et cette inactivité retouchent légèrement les objectifs. “Cela ne me change pas que je veuille trouver une autre finale et, si j’entre, une médaille, mais tout dépendra de la façon dont je vais physiquement“Faits saillants.

Tolède Il a appris à apprécier cette route difficile qui était la récupération. En plus de passer plus de temps avec sa famille, il l’a consacré à approfondir sa vocation d’aider les autres. «Je l’ai réglé. Parce que ça me fait du bien et je le ressens comme une nécessité. Mon histoire pèse beaucoup, c’est mon moteur, ça me pousse pour que les autres ne passent pas le même que moi. Je sais que c’est impossible, car Ce n’est pas seulement ma tâche, c’est plus l’Etat, mais je me sens heureux de contribuer mon grain de sable. Non seulement donner des choses, changer la vie des gens, mais aussi aller dans des endroits, contenant des garçons qui en ont autant besoin qu’une assiette de nourriture et, en même temps, motiver d’autres athlètes à suivre ce chemin de solidarité. Tout le monde peut faire la différence », explique-t-il Tolède, dont la tâche silencieuse est devenue virale quand il a dit qu’il avait fait des sacs avec des dons, est monté dans la voiture avec sa petite amie et les a distribués aux maisons les plus nécessiteuses.

Le sien n’est pas nouveau. Depuis huit ans que Braian, aujourd’hui 26, est l’un des nombreux ambassadeurs qui ont l’Empreinte Weber, le programme de solidarité de Weber Saint Gobain qui depuis 2011 Il améliore l’infrastructure des lieux choisis par les athlètes olympiques qui forment ce projet. «C’est une bénédiction car il y a beaucoup d’engagement et un excellent travail d’équipe. C’est un plaisir de voir comment nous changeons la réalité pour les gens », souligne l’athlète. Braian Il a commencé dans son quartier à aider l’ONG Arriba los Pibes, une aire de pique-nique qui alimente 90 garçons, mais fournit également des ateliers de travail et d’éducation, puis a continué avec Los Pepitos – une autre aire de pique-nique pour 120 enfants – dans Merlo et, tout en aidant les deux autres, il a terminé la 2019 dans une société de développement située au rond-point de La Plata, appelant différentes entreprises à améliorer la réalité d’un club de quartier qu’elles fréquentent 400 garçons par mois. Maintenant, sans pause, il a déjà un autre projet, beaucoup plus ambitieux, pour ce 2020. «C’est un pique-nique qui devrait être levé presque à zéro. Aujourd’hui, ils se nourrissent d’une petite table, sous un arbre … Ils en ont très peu. Nous voyons comment le réaliser », dit-il.

Braian sait que ce n’est pas facile, surtout aujourd’hui avec cette crise économique argentine qui dure plusieurs années. Mais il continue d’aller plus loin. “Si j’en avais plus, ça aiderait plus“Phrase. Comme cela arrive sur la piste, Braian pousse. Et cela nous apprend. Ne pas abandonner. Penser à l’autre, sans pour autant négliger nos rêves.