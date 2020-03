Break Spring breaker »s’excuse après avoir taquiné le coronavirus alors que les cas augmentent en Floride

Après la semaine dernière, il a assuré que le coronavirus ne l’empêcherait pas de “faire la fête”, un disjoncteur à ressort de Miami s’est excusé.

Et c’est que maintenant qu’aux États-Unis, il y a plus de 55 000 cas de COVID-19, ainsi que plus de 780 décès, Brady sluder, devenu viral pour son arrogance face à la pandémie, s’est excusé sur les réseaux sociaux.

Sluder, 22 ans, est originaire de Milford, Ohio, et faisait partie des centaines d’étudiants qui ont profité des vacances de printemps sur les plages de Floride. Ceci indépendamment de la crise mondiale de COVID-19.

S’il me donne une couronne, il me donne une couronne. À la fin de la journée, je ne vais pas laisser cela m’empêcher de faire la fête », a déclaré Sluder aux médias.

Maintenant, les excuses de la disjoncteur à ressort vient après au moins six étudiants de l’Université de Tampa testés positifs pour coronavirus après son retour de vacances de printemps sur la plage.

Je tiens à m’excuser sincèrement pour le commentaire insensible que j’ai fait à propos de COVID-19 pendant mes vacances de printemps. Je n’ai pas mesuré la gravité de mes actions et commentaires. […] Comme beaucoup d’autres, je connais des personnes âgées que j’adore plus que tout au monde et dont les membres de la famille sont à risque. Et j’ai compris que les préoccupations concernant la maladie nous concernent tous », a écrit Sluder.

Avec des informations de NBC News et BuzzFeed.

Vous pourriez également être intéressé par:

“Je reviens”: Cinemex rejoint la quarantaine des coronavirus et ferme ses cinémas à travers le pays

Et Susana Distancia? Les députés saisissent les piqûres au BCS en pleine quarantaine

COVID-19: Pourquoi les gens mettent-ils des oignons dans leurs maisons pendant la quarantaine?