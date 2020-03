Brésil.- Bolsonaro dit qu’il y a eu fraude au premier tour des élections de 2018

BRÉSIL, 10 mars (PRESSE EUROPE) –

Le président du Brésil, Jair Bolsonaro, a déclaré avoir des “preuves” qu’il y avait “fraude” au premier tour des élections de 2018 et qu’il aurait dû être proclamé chef de l’Etat du géant sud-américain, dans une plainte non publiée depuis Son arrivée au pouvoir.

“Pour les preuves que j’ai en main, et que je montrerai sous peu, j’ai été élu au premier tour mais, à mon avis, il y a eu fraude”, a déclaré le président brésilien, lors d’un discours à Miami recueilli par le journal ‘ Folha de Sao Paulo ».

Bolsonaro, qui a refusé de révéler les preuves alléguées à la fois pendant l’acte et par la suite, a revendiqué un “système de vote sûr” pour protéger le Brésil contre d’éventuelles “manipulations et fraudes”. Le leader d’extrême droite est favorable au retour au papier et à l’abandon du vote électronique.

Le président a déjà évoqué une fraude présumée alors qu’il était encore candidat au Palais Planalto, mais c’est la première fois qu’il fait allusion à de possibles irrégularités depuis son arrivée au pouvoir.

Bolsonaro l’a emporté en 2018 au premier tour, mais n’ayant pas atteint le seuil minimum de voix, il a été contraint de faire face au second tour au candidat du Parti des travailleurs (PT), Fernando Haddad, qu’il a fini par imposer par onze des points