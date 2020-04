Brésil.- La Police fédérale brésilienne demande à Bolsonaro de garantir la “totale autonomie” du nouveau directeur général

MADRID, 27 avr. (EUROPA PRESSE) –

L’Association nationale des délégués de la police fédérale (ADPF) a envoyé une lettre publique au président brésilien, Jair Bolsonaro, dans laquelle il a demandé “l’autonomie complète” du nouveau directeur général après la démission controversée de l’ancien ex-ministre de la justice Sergio Moro après en savoir plus sur la décision de destituer Mauricio Valeixo, l’un de ses hommes de confiance.

La lettre, qui demande au président de s’engager publiquement et de garantir << l'autonomie totale >> du futur directeur général de la police fédérale pour former une équipe sans obligation de transmettre des informations au gouvernement fédéral, exige que toutes sortes de doutes sur d’éventuelles interférences soient levés. dans l’institution.

Par ailleurs, l’ADPF demande à pouvoir élire son propre PDG et disposer d’une autonomie financière suffisante, selon les informations du portail d’actualités local G1. “Si les événements survenus cette semaine n’avaient pas eu lieu et que nous ne connaissions pas ces circonstances, il n’y aurait pas de crise de confiance installée à la fois par la population et les délégués de la police fédérale”, indique la lettre.

Comme l’entité l’a indiqué, l’adoption des mesures demandées rétablirait la “confiance” dans la police fédérale et “dissiperait tout doute” sur son fonctionnement et son indépendance.

Moro, qui a quitté ses fonctions la semaine dernière après un an et quatre mois après avoir appris que Bolsonaro avait l’intention de remplacer Valeixo, a accusé le président d’avoir tenté d’interférer politiquement avec la police, un organe lié au ministère de la Justice.

Cependant, Bolsonaro a assuré que Moro aurait accepté de remplacer Valeixo, tant que ce changement se produirait “après le mois de novembre” et lorsqu’il aurait été nommé membre de la Cour suprême.

AUTRES DEMANDES

De plus, l’ADPF a demandé à Bolsonaro d’envoyer d’urgence un projet de loi au Congrès pour établir un mandat pour le directeur général et que son élection se fasse sur une liste préalablement soumise par le groupe de délégués au président.

Cette loi devrait offrir une garantie d’autonomie au chef de police, qui peut choisir ou révoquer les titulaires de postes internes.

“De telles mesures créeront un environnement institutionnel moins tendu et constitueront certainement un héritage de votre gouvernement au Brésil, contribuant à dissiper les doutes quant à vos intentions vis-à-vis de la police fédérale”, a indiqué l’association.

Dans la lettre, l’entité indique qu’il n’y a aucune disposition légale ni aucune obligation de faire des communications personnelles, générales et quotidiennes avec le président du pays. Vendredi dernier, Bolsonaro a déclaré qu’il souhaitait que Moro fournisse des rapports quotidiens sur les activités de la police fédérale afin de “pouvoir bien décider de l’avenir de la nation”.