Brésil.- Les femmes du collectif ‘Sin Tierra’ occupent le ministère de l’Agriculture pour protester contre les mesures de Bolsonaro

MADRID, 10 mars (EUROPA PRESS) –

Quelque 3 500 femmes du collectif du Mouvement des travailleurs sans terre (MST) ont occupé lundi le ministère brésilien de l’Agriculture à Brasilia pour protester contre les politiques économiques et agraires menées par le président d’extrême droite Jair Bolsonaro.

“L’objectif de cette action est de dénoncer le projet de mort derrière le gouvernement fédéral. Le ministère de l’Agriculture est le principal responsable de l’empoisonnement de l’ensemble de la population brésilienne”, ont-ils dénoncé depuis la coordination du MST.

Le MST a évoqué l’utilisation excessive d’agrotoxines, la plus importante des quinze dernières années, par les autorités agricoles du ministère, qui a confirmé en 2019 la libéralisation de 474 pesticides.

L’acte a servi de point culminant à la réunion au niveau national des femmes qui composent le MST qui se tient dans la capitale brésilienne depuis jeudi dernier.

“Nous avons discuté de nos expériences sur l’utilisation de la terre, notre féminisme paysan et populaire, nous avons rencontré la diversité de ce pays et nous avons terminé de la meilleure façon possible avec cette belle lutte des femmes sans terre”, a déclaré la coordinatrice du MST Kelly Mafort .

“Nous devons faire face à ce gouvernement et épuiser cette politique de mort”, a insisté Mafort, selon les médias brésiliens, qui ont recueilli comment les militants ont bloqué certains accès au bâtiment du ministère, jetant de la peinture rouge et un cercueil avec un drapeau du pays. .

Une autre revendication du collectif a été la dénonciation du démantèlement de la réforme agraire, menée par le gouvernement de Bolsonaro, qui a également démantelé, critique, les plans sociaux et éducatifs des communautés paysannes.

Le président du Brésil, a dénoncé le collectif, “travaille au service des propriétaires terriens” en livrant des millions d’hectares de propriété publique aux grandes entreprises.

Le MST a critiqué la livraison par lots de la réforme agraire dans les titres de propriété, ce qui signifie, ont-ils dit, la privatisation de grandes zones agricoles, dont beaucoup sont des écoles et des centres de formation organisés par le collectif.

Pour sa part, le ministère de l’Agriculture a fait savoir que le MST n’avait présenté aucun document ni demandé de réunion avec les représentants du gouvernement et a fait remarquer qu ‘”il n’acceptera pas ce type de comportement, ni ne permettra d’endommager les biens publics”.

Selon l’ONG allemande Salva Selva, les agrotoxines empoisonnent chaque année dans le monde environ trois millions de personnes, dont plus de 220 000 meurent, tandis que les Nations Unies ont averti que le taux d’empoisonnement dans les pays de l’hémisphère Le Sud peut être treize fois plus grand que dans les pays industrialisés.