Brésil.- Lula défend Maduro et doute que l’Europe et les États-Unis aient reconnu le “truqueur” de Guaidó comme président

MADRID, 5 mars (PRESSE EUROPE) –

L’ancien président du Brésil Lula da Silva (2003-2011) a défendu mercredi le président du Venezuela, Nicolás Maduro, et a déclaré que “l’Europe et les États-Unis n’auraient pas dû reconnaître un truqueur qui s’est proclamé président”, par rapport au dirigeant de l’opposition Juan Guaidó, qui a déclaré qu ‘”il aurait dû être arrêté”.

“Ce n’est pas correct parce que si la mode s’accroche à la démocratie, elle est perdue, et tout non-présentable peut se proclamer président”, a expliqué Lula lors d’une interview avec le portail d’information brésilien Uol et a été publié cette semaine alors qu’il continue avec sa tournée en Europe.

“Qui prend l’initiative de parler est Maduro, pas Guaidó”, a insisté Lula, pour qui le chef de l’opposition “a même tenté de forcer les Américains à envahir le Venezuela”.

“Il devrait être emprisonné et Maduro est tellement démocratique qu’il ne l’a pas arrêté lorsqu’il s’est rendu en Colombie pour tenter de provoquer l’invasion du Venezuela”, a déclaré l’ancien président brésilien.

Lula a expliqué que “dans tous les pays qui ne vont pas bien”, aucun coup d’État n’est commis et a dénoncé que les sanctions et le blocus économique contre le Venezuela “tuent des innocents”.

À son tour, il a souligné que le dialogue est le seul moyen de sortir de la crise, mais dans lequel Maduro est présent, car “cela n’a aucun sens de conclure un accord s’il n’est pas autour d’une table de négociation avec les gens qui ils pensent pour et au contraire “.

EN TOURNÉE POUR L’EUROPE

Au cours de l’entretien, Lula a également abordé la crise migratoire actuelle en Europe et a souligné qu’il s’agit “d’une question très difficile pour la gauche et très facile pour la droite”, comme il en appelle, a-t-il dit, “aux passions nationalistes contrairement à de gauche, qui tente d’expliquer pourquoi il est nécessaire de laisser entrer “les réfugiés et les migrants fuyant la guerre et la pauvreté de leurs lieux d’origine.

“La droite est directe. Ils ne vont pas entrer parce que nous voulons des emplois pour les Italiens, pour les Suisses. Ils marginalisent les malheureux des pauvres qui, contrairement à la capitale, n’ont pas de passeport. La capitale est libre de traverser l’Atlantique et les espaces aériens sans personne ne demande la documentation “, at-il ajouté.

L’ancien président du Brésil était à Paris mardi, où il a été honoré et nommé citoyen d’honneur de la capitale française. Dans les prochains jours, Lula poursuivra sa route à travers l’Europe en visitant l’Allemagne et la Suisse.

GUAIDÓ APPELLE “LADRÓN” A LULA

Ce n’est pas la première fois que Lula da Silva et Juan Guaidó se livrent à un croisement d’accusations. En novembre de l’année dernière, le chef de l’opposition du Venezuela a accusé d’être un voleur à l’ancien président brésilien, après avoir célébré la résistance, a-t-il dit, que Maduro et le peuple vénézuélien montraient “qu’ils ne devaient pas céder aux caprices du gouvernement”. Américain. “

“Ils ont inventé un candidat à la présidence qui ne veut pas se présenter à la présidence, un Guaidó. Quelle honte j’ai ressenti quand tout le monde a reconnu un coup d’État, le monde entier a été vaincu et dirigé par Trump des États-Unis”, a-t-il déclaré lors d’un acte du Parti de Travailleurs (PT) en novembre 2019.

Guaidó a pour sa part répondu à Lula l’accusant de “voleur” et disant qu’en dépit de sa liberté, il n’était pas innocent. “Vous pouvez retourner en prison, alors qu’au Venezuela très bientôt il y aura la justice et la liberté”, a-t-il dit.