Brésil / Venezuela.- Le Brésil retire des fonctionnaires de son corps diplomatique au Venezuela

MADRID, 18 avr (EUROPA PRESSE) –

Le gouvernement brésilien a annoncé ce vendredi qu’il rapatrierait 38 fonctionnaires de son corps diplomatique au Venezuela au milieu de la crise causée par la pandémie de coronavirus, comme indiqué dans une déclaration conjointe du ministère des Affaires étrangères et du ministère de la Défense.

“Les membres de la représentation diplomatique et des bureaux consulaires brésiliens au Venezuela, y compris les diplomates et autres fonctionnaires du ministère des Affaires étrangères, les députés militaires et civils et les membres de sa famille, un total de 38 personnes, rentrent ce vendredi à Brasilia de Caracas sur un vol de l’armée de l’air brésilienne au départ de Caracas “, ont-ils indiqué.

Dans le cadre de l’opération, coordonnée par le président brésilien Jair Bolsonaro, un groupe de 12 Brésiliens qui se trouvaient au Venezuela ont également été transférés.

Le gouvernement de Bolsonaro a décidé le mois dernier de retirer quatre diplomates de l’ambassade et sept autres fonctionnaires de deux consulats que le Brésil avait au Venezuela.

Comme l’explique le ministère brésilien des Affaires étrangères, il existe un “mouvement synchronisé” pour que les diplomates du gouvernement du Venezuela quittent également le Brésil, selon le journal brésilien ‘Estadao’

Il s’agit d’un autre geste de Bolsonaro contre le gouvernement Nicolás Maduro, après que le président brésilien a reconnu à plusieurs reprises la légitimité du chef de l’opposition Juan Guaidó en tant que président autoproclamé du Venezuela.