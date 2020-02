Brexit: l’Allemagne en alerte par crainte que Londres ne devienne un paradis fiscal et vide les marchés et les échanges européens

Le Brexit, sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne, entamé le 1er février et dans une période de “transition” jusqu’à fin 2020, aura des gagnants et des perdants des deux côtés de la Manche.

Parmi les perdants potentiels figurent les industries automobile, aéronautique, chimique et pharmaceutique des îles, sur ce que la Confédération britannique des industries a déjà mis en garde et qui concerne les hommes d’affaires et les travailleurs de ces secteurs. Le nouveau statut entraînera des douanes, des règles d’origine et des contrôles aux frontières qui affecteront sans aucun doute la compétitivité des entreprises anglaises dans l’Union européenne (UE).

L’industrie britannique de l’automobile et des pièces automobiles, exige un article récent de l’hebdomadaire The Economist, exporte 80% de sa production, et la moitié de ces exportations vont vers l’UE, tout comme 60% de la production chimique.

Les libertés législatives et réglementaires que le Royaume-Uni recouvrera, d’autre part, les partisans du Brexit permettront, par exemple, d’éliminer la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur les tampons, un problème apparemment irritant pour la société britannique et l’État, historiquement habitué à un système fondé sur des principes et de la jurisprudence et beaucoup plus laxiste que les “directives” rigides et détaillées de l’Union européenne.

Mais ces pertes potentielles, attend le ministre britannique des Finances, Sajiv Javid, sera indemnisé car la City de Londres s’affranchira des règles européennes. À cet égard, The Economist a déclaré qu’avec le Brexit, l’industrie britannique de la gestion de fonds se libérerait des “directives du marché des instruments financiers” de l’UE, ce qui signifiait un coût annuel d’environ 2,5 milliards de livres sterling (environ 2 750 millions de dollars).

“Il n’y aura pas d’alignement avec les réglementations de l’UE”, a déclaré Javid, auquel La présidente de la Commission européenne, l’Allemande (née en Belgique) Ursula von der Leyen, a répondu en avertissant que plus les divergences réglementaires augmenteraient la distance commerciale.

L’espoir britannique est, à son tour, la crainte de la Banque centrale européenne, désormais dirigée par les Français Christine Lagarde, ancien directeur général du Fonds monétaire international et, en particulier, de la Bundesbank, la Banque centrale allemande, la place la plus forte du continent.

Pas pour cause de causalité, le 29 janvier, lors d’un événement organisé par Clearstream, le système de compensation (compensation des opérations) de la bourse allemande, basée à Francfort et Luxembourg, Peter Griep, directeur de la Bundesbank Markets, a déclaré que 85% des swaps de taux d’intérêt sur le marché au comptant, l’une des opérations les plus courantes sur les marchés financiers, ont lieu sur le marché de Londres.

En outre, a-t-il déclaré, les investisseurs britanniques ont été les participants les plus actifs du programme de vente d’actifs en dehors de la zone euro (la livre sterling n’est jamais entrée dans le système monétaire européen) et les banques britanniques sont également les vendeurs d’obligations non-investisseurs les plus actifs Européens

Il existe également de grandes différences de stock. Par cas, Griep a comparé la taille de la bourse américaine, équivalente à 148% du PIB américain, à celle de l’Europe, qui n’atteint pas 50% dans le cas de la zone euro et sera encore affaiblie avec la perte de la City de Londres, beaucoup plus développé et agile que les bourses européennes continentales.

Là, en arrière, le pouls sera du degré de «divergence réglementaire». Selon Griep, “des règles et réglementations proportionnelles et efficaces amélioreront l’environnement des affaires”. Mais cela dépendra du degré de «convergence» des règles entre les îles et le continent.

En 2019, les doutes quant à l’hostilité ou à l’amabilité du «Brexit» seraient l’un des facteurs qui ont fait basculer l’économie allemande en récession, la plus importante d’Europe, avec une baisse du PIB aux deuxième et troisième trimestres.

Maintenant à la place la crainte est que Londres devienne une sorte de paradis financier qui aspire les capitaux et les activités du reste de l’Europe, auxquels l’UE s’opposera au principe de “convergence réglementaire”, tandis que l’Allemagne cherche à renforcer la position de Francfort, la principale place financière et le stock du continent, processus qui s’est accentué au second semestre 2019. La ville abrite la Bundesbank et abrite 150 banques internationales (qui lui ont valu le nom de «Bankfort»), en plus d’avoir 9 000 prestataires de services financiers, la plus grande bourse du continent, une forte présence dans l’assurance et un secteur FinTech lucratif.

Néanmoins, Francfort n’est “que” la huitième plus grande ville financière et capitale, loin de la place occupée par la ville de Londres, juste derrière New York. La «transition» donnera le ton de la confrontation entre le laxisme réglementaire britannique et le zèle du codage européen.