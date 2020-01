Brexit: le Royaume-Uni a cessé de faire partie de l’Union européenne

La première série de conversations entre Michel Barnier, Principal négociateur de l’UE, et David Davis, Ministre britannique du Brexit, a lieu le 17 juin. Le 8 décembre, après plusieurs tours, le président du Conseil européen, Donald Tusk, recommande de passer à la deuxième phase au cours de laquelle sera abordée la période de transition au cours de laquelle le Royaume-Uni devra respecter certaines conditions et poursuivre le processus décisionnel de l’UE entre les 27 États membres et les relations futures.