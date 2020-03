Briseurs de printemps à l’époque du coronavirus; les jeunes défient ainsi la pandémie

Malgré l’augmentation des cas de contagion de coronavirus ou de Covid-19 dans le monde, les jeunes de diverses nationalités, mais surtout des États-Unis, ne se sont pas limités ou ont permis à une pandémie de limiter leur liberté, les soi-disant disjoncteurs de printemps profitent des vacances du début printemps, malgré l’alerte mondiale.

Et c’est comme chaque année, des milliers de jeunes exerçant leur liberté, des vacances sur différentes plages du monde et au Mexique et ce printemps le Covid-19 n’a pas gâché la fête.

Selon les informations publiées par El Universal et certaines interviews menées par son équipe avec des jeunes, les vacances se sont poursuivies pour certains garçons qui avaient déjà planifié leur voyage avant le début de la crise sanitaire.

Ainsi, le journal fait référence au cas de Georgina Mali qui a raconté cela avec une amie qu’elle a voyagé de Chicago le 15 mars pour passer les vacances sur les plages de Miami.

“Nous ne pensions pas qu’ils allaient fermer les plages et encore moins qu’ils allaient interdire d’être dans la rue. Entre le 14 et le 19 mars, les jeunes n’ont pratiquement pas pleinement respecté les recommandations des autorités de South Miami Beach et de Fort Lauderdale”, la jeune femme se rapporte au journal.

Photo: Twitter @MacigZoo_

Cependant, ils soulignent qu’ils se sont amusés, bien que seuls les «premiers jours, c’est ce à quoi nous sommes arrivés», bien qu’ils se demandent: «Qu’allons-nous faire? Nous allions déménager à Fort Lauderdale (à 60 kilomètres au nord de Miami), mais nous avons découvert qu’ils faisaient de même là-bas », explique El Universal.

Il convient de mentionner que la ville de South Miami Beach a indiqué que «le 17 mars, tous les clubs, restaurants et bars devaient fermer à 22 heures et que personne ne pouvait être dans la rue pour quelque raison que ce soit jusqu’à 05h00, sinon toute personne qui enfreint le couvre-feu va être

arrêtés, emprisonnés et seront poursuivis au pénal. »

Les briseurs de printemps profitent de leurs vacances malgré les limitations dues à la contingence sanitaire, bien qu’ils aient des limitations pour empêcher la propagation du virus.

Jusqu’à présent, Covid-19 a fait 19 671 cas et 252 décès.

Au Mexique, les États de Sonora, Tamaulipas et Tabasco ont annoncé la fermeture temporaire de certaines de leurs plages pour empêcher la propagation du coronavirus.

Façon de pratiquer la distanciation sociale. Pas étonnant que la Floride soit foutue. Et ils ne peuvent pas blâmer les briseurs de printemps lorsque les leurs continuent d’ignorer les directives. pic.twitter.com/zghpugcHBa

– RobinEgg (@robineggtexas) 22 mars 2020

