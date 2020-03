Broncos Harris Jr. rejoint Chargers pour deux ans et 20,5 millions de dollars | Réseaux sociaux sportifs

Le demi de coin Chris Harris Jr., qui a joué la saison dernière pour les Broncos de Denver de la Ligue nationale de football (NFL), a accepté l’offre de 20,5 millions de dollars sur deux ans des Chargers. Los Angeles, selon des sources proches des négociations.

Harris Jr., qui a eu 31 ans en juin, était l’un des plus vieux Broncos et a été nommé recrue non repêchée en 2011, l’année où l’ancien quart-arrière all-star John Elway a commencé son mandat de directeur général de l’équipe. , et le maximum responsable des décisions de football de l’équipe.