Bruno Hortelano: “les Jeux doivent être reportés. C’est la chose la plus sensée” | Réseaux sociaux sportifs

L’athlète espagnol Bruno Hortelano, champion d’Europe du 200 mètres en 2016, a déclaré ce samedi que le “plus sensé” est de reporter les Jeux Olympiques de Tokyo 2020 “aussi longtemps qu’il le faudra” car la crise des coronavirus empêche les athlètes de se préparer pour conditions.

«Je pense que les Jeux devraient être reportés. Quelques mois ou un an. Quoi de plus raisonnable. Je ne suis pas en mesure de prendre cette décision, mais du point de vue d’un athlète, je pense que ce sera la chose la plus sensée. Aussi pour le monde en général », précise dans une vidéo sur Twitter le recordman national de 100, 200 et 400.