Bruxelles dit que cela ne fonctionne pas pour créer une «mauvaise banque» européenne

LaLa Commission européenne a confirmé lundi qu’elle ne travaillait pas à lancer une «mauvaise banque»système permettant de libérer les bilans bancaires de milliers d’actifs toxiques et a rappelé quele bloc possède déjà des “outils et des normes” pour “assurer la robustesse”des institutions financières.

Bruxelles a ainsi laissé le passage de lainformations publiées par le journal britannique “Financial Times”selon laquelle de hauts fonctionnaires de l’exécutif communautaire ont rejeté la proposition de créer une entité de ces caractéristiques comme l’avaient proposé leurs homologues de la Banque centrale européenne (BCE).

“Nous avons vu les articles de presse sur la création d’une mauvaise banque. Je peux confirmer queaucun travail en cours sur cette question à la Commission européenne“Le porte-parole des services financiers de la Commission européenne, Daniel Ferrie, s’est exprimé lors d’une conférence de presse.

Le porte-parole a rappelé quel’UE “dispose déjà d’un large éventail d’outilset des règles garantissant la solidité des acteurs des marchés financiers “, ainsi que les autorités communautaires” continuent de surveiller de près “l’impact de la pandémie de Covid-19 sur l’économie et les finances réelles.

Dans le même esprit, il a souligné queBruxelles a déjà publié un modèle de «bad bank»afin que les États membres puissent créer ce type d’entité, mais toujours au niveau national, dans le but de réduire la charge des créances douteuses (NPL).

Tel que publié par le prestigieux journal britannique,De hauts responsables de la BCE ont maintenu des contacts avec leurs homologues à Bruxellesdans le but de créer une «mauvaise banque» dans la zone euro qui permette aux bilans des banques de la région d’être libérés des milliards de crédits toxiques que les banques accumulent encore.

Crédits toxiques

L’idée de la BCE était de débarrasser les banques de la zone euro du lest de milliards de prêts douteux sur leurs bilans comme héritage de la crise financière de 2008 avant que la pandémie ne relance les portefeuilles des banques en défaut, ce qui entrave capacité de prêt des banques à un moment critique.

Cependant,Le «Financial Times» indique que l’idée de la BCE aurait été rejetéepar de hauts responsables à Bruxelles, qui soutiennent qu’il existe de meilleures façons de résoudre le problème des crédits toxiques, bien que des sources consultées par le journal aient averti que les pourparlers de haut niveau en sont encore à un stade très précoce et qu’il n’est pas exclu que plus Plus tard, dans la dernière phase de la pandémie, ils pourront reprendre.

Fin 2019, le volume des prêts non performants (NPL) des 121 plus grandes banques de la zone euro s’élevait à environ 506 000 millions d’euros, soit environ 3,2% du bilan, ce qui représente pratiquement la moitié de celui d’il y a quatre ans , bien que les banques grecques, chypriotes, portugaises et italiennes aient encore des ratios de prêts non performants supérieurs à 6%.

