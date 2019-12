BTS a un nouveau leader: le groupe sud-coréen a choisi le membre le plus «stable»

Le célèbre groupe de K-Pop, BTS, a un nouveau leader: il s'agit de J-Hope, l'un des membres les plus aimés du public et des membres du groupe.

À travers la vidéo Greetings de la saison 2020, Jin a approché l'équipe pour lui reconnaître le nouveau leader du groupe, comme il l'a dit Il a été d'un grand soutien pour tous les membres de la Bangtan boys. Il l'a également remercié d'avoir gardé un œil sur la santé mentale de chacun. Il a également souligné que J-Hope était le plus stable de tous.

Il ARMY (fan club du groupe dont l'acronyme signifie Adorable Représentant MC pour la jeunesse) Il s'est dit heureux de la distinction et attend que le groupe reste uni.

L'élection de ce chef a été spéciale, car bien que BTS soit un groupe consolidé, tout au long de sa trajectoire depuis 2013, ils ont mentionné à plusieurs reprises qu'ils avaient des problèmes de cohabitation. Mais, bien qu'ils aient encore des différences, ils les acceptent et les respectent désormais.

Ces derniers jours, il a été annoncé que J-Hope était sur le point de quitter le groupe avant ses débuts parce que la pression était trop forte et qu'il y avait peu de budget pour faire démarrer le projet.

Les Bangtan Sonyeondan Ils sont l'un des groupes les plus populaires au monde et sont composés de Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V et Jungkook. Ils sont originaires de Corée du Sud et depuis six ans ils ont battu des records de vente et d'écoute.

Sa première chanson était Plus de rêve, inclus dans votre album 2 Cool 4 Skool avec lesquels ils ont eu un succès modéré, ainsi que deux autres albums qu'ils ont sortis plus tard. Mais en 2015, avec la série The Most Beautiful Moment in Life Part 1, Part 2, et l'album de compilation The Most Beautiful Moment in Life: Young Forever est entré dans la liste Billboard 200.

Son succès ne s'est pas arrêté. Après avoir été l'un des groupes les plus écoutés, ils ont sorti l'album Wings qui s'est vendu à plus d'un million d'exemplaires. Deux ans plus tard, la reconnaissance du groupe est internationale et entre au Billboard Hot 100 avec la chanson DNA et avec MIC Drop. En 2018, BTS a été nommé par Forbes comme la célébrité la plus influente et la plus puissante de Corée, en même temps qu'il devient le deuxième artiste avec le plus grand nombre de ventes au monde. Et cette année, ils ont fait la couverture du magazine Time, qui les a catalogués comme «Leaders de la nouvelle génération».

Avec son album Map of the Soul: Persona, Ils ont battu le record: ils ont réussi à réaliser le plus grand nombre de ventes de tous les temps en Corée du Sud.

Cette année, BTS a créé le documentaire Apportez l'âmeen celui qui a montré aux fans les problèmes les plus graves que leur apporte la gloire: blessures graves, anxiété, anxiété et culpabilité. Ce qui inquiète les fans du groupe, puisque l'année dernière, plusieurs stars de la K-Pop ont traversé des dépressions dont elles n'ont pas pu sortir.

L'un d'eux était Sulli, membre du groupe féminin f (x) qui s'est suicidé en octobre de cette année. Ensuite, son collègue Goo Hara a fait une vidéo dans laquelle il a dit au revoir à son ami en larmes. Mais Six semaines plus tard, son corps a été retrouvé chez lui à Séoul avec une note de suicide.