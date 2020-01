Buckingham Palace a annoncé que le prince Harry et Meghan Markle renonceraient à leurs nobles titres

Le prince Harry et sa femme, Meghan Markle, renonceront à leurs nobles titres et cesseront de recevoir des fonds publics Après sa décision d’abandonner ses fonctions royales, Buckingham Palace a fait rapport samedi dans une déclaration.

“Les Sussex n’utiliseront pas leurs titres RHS car ils ne sont plus des membres actifs de la famille royale”Le Palais a déclaré, ajoutant que le couple avait accepté de payer certaines dépenses passées, telles que les pièces de rechange de la résidence Frogmore Cottage. Selon la BBC, ce chiffre s’élèverait à environ 2,4 millions de livres.

“Comme convenu dans cette nouvelle alliance, Ils comprennent qu’ils doivent abandonner leurs fonctions royales, y compris les nominations militaires officielles. Ils ne recevront plus de fonds publics pour leurs fonctions réelles », a ajouté la British Royal House.

Le texte souligne que le couple continuera à maintenir ses mécénats et associations “avec la bénédiction de la reine”, mais ils ne peuvent plus représenter officiellement la reine. En tout cas “Les ducs de Sussex ont clairement indiqué que tout ce qu’ils feraient continuerait de respecter les valeurs de leur majesté.”

Accompagner la déclaration de Buckingham Palace une déclaration personnelle d’Isabelle II dans laquelle la reine exprime sa “satisfaction” d’avoir accompli “un chemin constructif” pour résoudre la situation après que le couple a exprimé son intention de devenir indépendant de la Maison royale.

La déclaration du monarque a annoncé qu’après une série de conversations, la décision faisait partie d’un accord et “d’une manière constructive” pour soutenir son petit-fils et sa famille. “Harry, Meghan et Archie seront toujours des membres aimés de ma famille. »at-il ajouté.

«Je reconnais les défis qu’ils ont dû affronter à la suite de l’examen minutieux du public au cours des deux dernières années et Je soutiens votre désir d’une vie plus indépendante », la reine a reconnu, dans un signal fort de soutien pour le couple.

L’accord conclu entrera en vigueur au printemps 2020.

L’annonce officielle intervient après la la semaine dernière, les ducs de Sussex Ils feront part de leur désir de quitter la première ligne de la monarchie britannique pour devenir économiquement indépendants. Ils ont également annoncé leur désir de vivre un temps en dehors du Royaume-Uni, prévisible au Canada. Un de leurs projets serait la création d’une organisation caritative.

L’histoire d’un couple moderne, mal à l’aise avec l’étiquette et la pression

C’était un playboy débridé qui était assis tête. Elle, une actrice californienne décontractée qui a dû adapter son style Quand il est devenu duchesse. Harry et Meghan étaient mal à l’aise depuis leur mariage avec les obligations imposées à la famille royale britannique.

Grâce à son image de modernité, d’insouciance et d’engagement pour les causes sociales, Le jeune couple a atteint, depuis leur mariage en 2018, une énorme popularité: Ils ont ouvert un compte Instagram le 2 avril et en moins de six heures, ils ont atteint un million de followers, battant un record du monde.

Mais ces derniers mois, ils ont exprimé chaque fois qu’ils pouvaient leur l’inconfort du style de vie strict imposé aux membres de la royauté britannique, scruté par une presse sensationnaliste souvent impitoyable avec les jeunes qui ont brisé les moules traditionnels.

«Nous sommes tous les deux passionnés de vouloir changer les choses pour le mieux», a déclaré récemment le prince, avant de s’asseoir, il était connu comme le membre le plus dissipé et le plus gênant de la famille royale. Beaucoup gardent encore en mémoire l’image de l’adolescent à l’air perdu qui marchait avec son frère William à la suite du cercueil de sa mère, la princesse Diana, dans les rues de Londres en 1997.

À sa naissance, le 15 septembre 1984, Harry était troisième dans l’ordre de succession, un poste qui exigeait un comportement exemplaire. Cependant, la rousse énergique a avoué à l’âge de 17 ans avoir fumé du cannabis et son penchant pour les soirées alcoolisées fait de lui l’une des personnalités préférées de la presse à sensation.

Les tabloïds ont publié d’innombrables Photos du jeune prince, souvent à la sortie des bars et des clubs et en compagnie de beaux jeunes aristocrates, ou dont il était sa petite amie à différentes époques, la zimbabwéenne Chelsy Davy.

En 2005, il a commis une grave erreur en se présentant à une soirée costumée déguisée en officier nazi. Après ce scandale, ce grand sportif passionné de rugby est entré à la prestigieuse Royal Military Academy de Sandhurst. En 2008, après une indiscrétion de la presse, on a appris qu’il était en mission en Afghanistan, donc tout le pays l’a accompagné dans sa déception quand il a dû être rapatrié d’urgence pour des raisons de sécurité.

À partir de là, il a commencé à récolter des succès médiatiques, comme témoin d’honneur au mariage de son frère en 2011, ou quand un an plus tard, il a présidé la cérémonie de clôture des Jeux olympiques de Londres.

Mais ce qui semblait le transformer, c’est définitivement de rencontrer l’actrice Meghan Markle en 2016.

Fille de Thomas Markle, un directeur de l’éclairage de télévision qui a remporté un Emmy pour son travail sur la série “General Hospital”, et de Doria Ragland, travailleuse sociale et professeur de yoga, Meghan est née le 4 août 1981 à Los Angeles. Ses parents se sont séparés quand elle avait deux ans et ont divorcé cinq plus tard.

Markle est diplômé en théâtre et relations internationales de la Northwestern University, près de Chicago, après quoi il a passé six semaines à faire un stage à l’ambassade américaine en Argentine.

L’actrice est devenue célèbre grâce à la télévision, travaillant sur la série “Suits”, sur un cabinet d’avocats à New York. Et avant d’épouser Harry, elle était mariée au producteur Trevor Engelson, dont elle a divorcé après deux ans.

De vieux amis l’ont accusée de les avoir négligés alors qu’elle progressait dans la vie, et ses deux demi-frères, qui n’étaient pas invités au mariage, lui ont adressé de vives critiques, suggérant qu’elle en avait honte. Son père, qui n’a pas non plus assisté à la cérémonie, a monopolisé les couvertures du monde entier après avoir prêté pour mettre en scène des photos de paparazzi.

Depuis qu’elle est devenue duchesse de Sussex, Meghan, qui cultivait un style décontracté californien de shorts et de sandales, a dû s’habituer aux règles vestimentaires de la monarchie britannique: des collants de couleur chair ou neutres, des vernis à ongles discrets et des robes sous le genou.