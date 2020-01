Buenos Aires devient une immense scène du festival international de théâtre

BUENOS AIRES, 23 janvier (.) – Quelque 3 000 artistes locaux et étrangers descendront dans les rues et les centres culturels de Buenos Aires pour célébrer un festival de théâtre, de musique, d’arts visuels et de danse, avec la présentation d’œuvres dans des espaces aussi insolites qu’un cimetière , un bar, un salon de coiffure, des stations de métro et des lave-autos.

La treizième édition du Festival international de Buenos Aires (FIBA) présentera plus de 530 spectacles et performances dans 115 espaces culturels de la capitale argentine, qui recevront également des conservateurs des arts du spectacle de différentes parties du monde.

L’ouverture officielle sera avec la première de “El Público”, du réalisateur argentin Mariano Pensotti, qui à travers 11 courts métrages aborde l’histoire de spectateurs qui racontent comment l’œuvre modifie leur vie, avec la participation d’acteurs argentins de premier plan tels que Pilar Gamboa et Juan Minujín .

Le festival, qui se tiendra du 23 janvier au 1er février, développera quatre thèmes principaux: genre et diversité, environnement, intégration et technologie.

Pour réfléchir sur la pollution de l’environnement, par exemple, le chorégraphe et danseur français Jerome Bel a décidé de ne pas voyager pour éviter l’utilisation de transports polluants et que son œuvre “Gala” soit développée par un artiste local, suite aux répétitions et mise en scène via streaming .

Parmi les 14 propositions internationales de pays comme le Brésil, la France, l’Inde, l’Uruguay, l’Écosse, le Chili et la Colombie, “La Gioia”, de l’italien Pippo Delbono, se démarque, un travail sur la joie qui fusionne images, sons, mouvements et danses avec le magie du cirque et mélancolie du tango.

Pendant ce temps, “Nature Trans”, de la dramaturge uruguayenne Marianella Morena, est construite sur l’histoire de trois jeunes femmes trans d’une ville à la frontière entre l’Uruguay et le Brésil qui réfléchit sur la discrimination et la violence.

Certaines des propositions les plus originales sont “Une œuvre plus réelle que celle du monde”, qui vous invite à faire une promenade à travers le cimetière du quartier Chacarita ou trois spectacles de l’acteur et réalisateur Dennis Smith qui seront présentés dans un carré , un bar et l’emblématique Obélisque.

(Rapport de Lucila Sigal. Édité par Rodrigo Charme)