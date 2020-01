Buenos Aires repousse le délai pour que les obligataires acceptent leur offre de dette

Par Cassandra Garrison et Nicolás Misculin

BUENOS AIRES, 31 janvier (.) – La province argentine de Buenos Aires a prolongé jusqu’au 3 février le délai qui a expiré vendredi afin que les obligataires acceptent de reporter un paiement de titres d’environ 250 millions de dollars, dans une négociation clé pour l’avenir de la dette souveraine du pays.

Le plus grand district d’Argentine a prolongé jusqu’à 17 heures locales (2000 GMT) lundi le délai qui a expiré à midi vendredi pour accepter sa proposition de reporter le paiement de la dette en capital au 1er mai. Si aucune entente n’est conclue, la province serait dans les jours suivant un défaut technique.

“Il convient de noter que le 27 janvier, compte tenu de la situation financière complexe et de la volonté de payer que cette administration a toujours externalisée, la province a amélioré l’offre déjà faite aux obligataires”, a indiqué le ministère des Finances de Buenos Aires. dans une déclaration.

La négociation est considérée comme un essai pour les pourparlers de restructuration d’une dette de près de 100 000 millions de dollars que l’Argentine cherche à clôturer fin mars. Des créanciers tels que Fidelity et Schroders figurent parmi les détenteurs de l’obligation de Buenos Aires, selon les données de Refinitiv.

“Le président de la Nation et le gouverneur de Buenos Aires jouent tous les deux à quelques mètres de la falaise”, a déclaré Massot Monteverde & Asociados dans un rapport.

“Un faux pas et le dernier de ces noms pourraient s’effondrer en quelques secondes, entraînant le premier dans une situation très compliquée”, a-t-il ajouté.

La province dispose d’un délai de grâce de 10 jours pour le paiement du capital – dont la date initiale d’annulation était le 26 janvier -, de sorte que la date potentielle d’un défaut technique serait le 5 février, le jour où Le ministre argentin de l’Économie, Martín Guzmán, rencontrera le Fonds monétaire international (FMI) à Rome.

Buenos Aires a besoin du soutien de 75% de ses créanciers pour reporter le paiement de sa dette. Lundi, la province a annoncé qu’elle proposait aux détenteurs d’obligations 2021 le paiement intégral et anticipé des intérêts correspondant au capital de la dette qu’ils demandent de différer.

La société de services financiers ING Group a déclaré dans un rapport que le cas de Buenos Aires était “un exemple de ce qui est à venir”.

“Les conséquences d’un non-paiement ce mois-ci pourraient être graves”, a indiqué le groupe ING, ajoutant que “si le défaut serait effectivement limité à la province de Buenos Aires, le bruit généré pourrait être préjudiciable au processus de négociation”. de la dette du gouvernement fédéral. “

Buenos Aires avait indiqué qu’elle avait le soutien d’un “nombre important” de créanciers pour sa proposition. Un porte-parole du gouvernement de la province a déclaré à . que les pourcentages d’acceptation de l’offre ne seront pas communiqués avant la fin du processus.

Nikhil Sanghani, économiste basé à Londres, a déclaré que l’incertitude concernant la dette avait affecté la confiance des investisseurs, qui était déjà faible après un effondrement brutal du marché l’année dernière qui a touché les obligations argentines.

“Une rupture de plus en plus probable de l’obligation BA compliquerait une restructuration générale de la dette souveraine et entraverait les rares possibilités de conclure rapidement un accord avec les créanciers avant la date limite du 31 mars fixée par le gouvernement (national)”, a-t-il déclaré. .

Le ministère argentin de l’Économie a publié mercredi un calendrier et a annoncé qu’il présenterait son offre officielle aux détenteurs d’obligations souveraines pour la deuxième semaine de mars avec un délai pour parvenir à un accord à la fin de ce mois.

