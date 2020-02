Butragueño: “Fede Valverde nous apporte beaucoup, couvre beaucoup de domaines” | Sports

Emilio Butragueño, directeur des relations institutionnelles du Real Madrid, qui a vu comment son équipe s’est imposée cet après-midi dans la ligue de derby de Madrid à l’Atlético de Madrid (1-0), n’a pas hésité à féliciter le milieu de terrain uruguayen Fede Valverde, qui a a souligné que “contribue beaucoup à l’ensemble”.

“Cela nous apporte beaucoup, couvre beaucoup de terrain. Il a commencé dans une position en première mi-temps, puis en deuxième mi-temps il a joué dans une autre démarcation. Il a beaucoup de déplacements, beaucoup de” plats à emporter “, cela nous aide beaucoup quand nous n’avons pas le ballon, et quand nous avons de plus en plus de protagonistes. Par conséquent, très heureux de son évolution. Nous comprenons qu’il doit continuer de croître et, cela ne fait aucun doute, il nous aide beaucoup. ” Il a souligné dans Movistar LaLiga.