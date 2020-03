“ça démangeait” (VIDEO), par Mario Guevara

Chronique: Hispanique a tiré son pénis devant la mère et le fils “parce que ça démangeait” Cela s’est produit à l’arrêt de bus du Dolphin Mall à Miami dimanche dernier. Lázaro Martínez, 39 ans, est accusé de s’être exposé à une mère et à son fils de 6 ans.

La désagréable surprise prise par une mère qui faisait ses courses avec son fils de six ans au Dolphin Mall de Miami est embarrassante.

La femme s’est rendue à un arrêt de bus à proximité avec le petit, lorsqu’ils ont rencontré Lázaro Martínez vers 20 h.

L’Hispanique était assez négligé, désordonné et zarrapastrous, donc la mère évitait le contact visuel. Je ne voulais pas de problèmes.

Mais le petit l’a regardé.

La mère a instinctivement serré la main de son fils et l’a attiré vers elle.

Et puis il a entendu la voix de l’enfant.

“Maman, que fait le seigneur?”

“Rien, reste à mes côtés”, dit-elle sans regarder.

Insista le garçon. “Maman, le Seigneur a sorti son ‘truc’!”

La mère a alors regardé. Et ce qu’il a vu a produit du dégoût, de la honte et de la peur, tout en même temps.

Il y avait Lazare, le pénis sorti de son pantalon, bien en vue, le montrant comme s’il s’agissait d’un trophée. Un sourire à moitié sournois traversa son visage.

“Que fait-il ????, ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡

Le garçon se cachait derrière sa mère, mais il ne pouvait pas arrêter de regarder. Pourquoi l’homme a-t-il fait ça?

Bientôt, plus de gens sont arrivés, des membres de la sécurité et de la police.

La police de Miami a arrêté Lázaro Martínez et a été transférée au centre correctionnel Turner Guilford dans le comté de Miami-Dade.

Le lendemain, il a comparu devant le juge Mindy Glazer. “M. Martinez, vous avez été arrêté pour avoir commis un acte lascif en présence d’un enfant”, a-t-il déclaré à Lazare, découragé.

Mais, malgré son apparence quelque peu “extérieure” et ses excuses à l’officier qui l’a arrêté “qui démangeaient et ne supportaient pas”, les dossiers du tribunal du comté montrent que Martinez avait précédemment été arrêté pour voies de fait, vagabondage, vol et conduite désordonnée, entre autres, au cours des six dernières années.

Un avocat a déclaré que les accusations portées contre Lázaro Martínez étaient assez inquiétantes. Et ce n’est pas pour moins.

Imaginez, mon frère, que vous faites du shopping ou que vous sortez, et vous le trouvez. Ou il croise votre femme et vos enfants!

Et ce n’est pas toi et moi les seuls inquiets à ce sujet.

«Je pense que je devrais certainement y rester [arrestado]. Sinon, je peux retourner dans la rue et recommencer avec d’autres enfants », explique Isabelle Fraga-Magenta, une acheteuse du centre commercial. «Je viens ici avec mes enfants. Je suis en choc. Je ne peux même pas imaginer ça. “

Les autorités ont également exprimé leur opinion sur l’incident: «Il s’agit d’un acte ignoble. Un acte désagréable. Heureusement pour nous, nos officiers sont arrivés à temps pour l’arrêter et l’arrêter », a déclaré Jonathan Arche de la police de Sweetwater.

“Nous le prenons très au sérieux … et nous continuerons à le prendre au sérieux”, ajoute-t-il.