Cachaça se regarde dans le miroir de tequila pour faire le saut dans le monde | Entreprises mexicaines

Alors que la tequila mexicaine a conquis le monde et compte aujourd’hui 120 pays comme clients, sa paire brésilienne, la cachaça, est une “cendrillon” en dehors de son immense marché naturel et pour faire le saut nécessaire du gouvernement.

“Une partie de notre travail consiste à faire porter au gouvernement brésilien la chemise cachaça, tout comme le mexicain a mis de la tequila et le Royaume-Uni a mis du whisky écossais”, explique le directeur exécutif de l’Institut brésilien de Cachaça. (IBRAC), Carlos Lima, dans une interview avec Efe.

Le monde consomme annuellement environ 1 milliard de dollars de boissons distillées de canne à sucre comme la cachaça, mais seulement 15 millions de dollars du total correspondent à la boisson brésilienne, dont l’histoire est liée à l’arrivée des Portugais à ce qui est aujourd’hui Le Brésil au XVIe siècle.

Loin d’être découragée par un poids si faible sur le marché international, Lima affirme que “démontre le potentiel de croissance de nos exportations”.

Lima reconnaît que “l’organisation sectorielle du Mexique avec la création du Conseil de réglementation de la tequila est un modèle que l’IBRAC poursuit au Brésil depuis longtemps”.

Ramón González Figueroa, directeur du Conseil de réglementation de la tequila, ne veut pas attribuer à cet organisme privé tous les mérites de l’internationalisation de la boisson obtenue à partir de l’agave – “c’est toute la chaîne de production au sein du conseil”, dit-il – mais il dégage de la fierté quand il tombe en panne Le résultat de l’année 2019.

“Je pense que c’est le meilleur de l’histoire de la tequila”, souligne-t-il.

La production est passée de 312 millions de litres en 2018 à 351,7 millions en 2019, soit 12% de plus, et dans quelques années, a-t-il déclaré, elle doublera, car des millions d’agaves sont plantés, une plante qui pousse en climats semi-arides du Mexique.

Les exportations ont augmenté de 10%, passant de 222,7 millions de litres à 245,8 millions l’an dernier. “En 2019, nous exportons à un débit de 467 litres par minute”, a-t-il déclaré.

Un record de consommation d’agave a également été battu: 1343000 tonnes en 2019, soit 18% de plus qu’en 2018.

Le directeur du Regulatory Council souligne également qu’il existe déjà 51 pays qui reconnaissent tous les droits de propriété intellectuelle sur la tequila, après l’avoir fait en 2019 les 28 de l’Union européenne, Hong Kong et précisément le Brésil.

Son collègue de l’IBRAC attend de connaître la clôture de 2019, mais note quelques chiffres: “il y a environ un millier de producteurs et nous estimons que la production est de l’ordre d’environ 700 millions de litres par an”.

Les exportations sont d’environ 8 millions de litres, ce qui signifie pour le Brésil des revenus de 14 à 15 millions de dollars, ajoute-t-il.

Interrogé sur les raisons pour lesquelles la cachaça n’a pas fait son décollage international, il répond: “La principale raison est le manque de ressources pour l’exportation. Il manque une action commune et alignée pour promouvoir les exportations.”

Le début de la production en 1516 fait de cette boisson le premier distillat en Amérique latine, avant le pisco, la tequila ou le rhum, et est présent dans la vie quotidienne du Brésil depuis ces temps lointains.

Ce n’est pas la boisson alcoolisée la plus consommée, quelque chose dans laquelle la bière est reine, mais la plus consommée des distillées, avec 72% du marché.

Quelque chose de similaire se produit au Mexique. La tequila est la boisson alcoolisée de haute qualité la plus consommée au pays, avec 35% du total, mais elle n’est pas un leader général.

La charge fiscale élevée supportée par les deux boissons n’aide pas à améliorer les résultats internes.

“La cachaça est la boisson la plus taxée du pays. En fait, c’est le produit, en général, le plus taxé et nous craignons beaucoup qu’avec la réforme fiscale (…), la taxation des distillats, dont la cachaça, souffrir d’une augmentation “, explique Lima.

Précisément le ministre de l’Économie du Brésil, Paulo Guedes, a déclaré ces jours-ci dans le cadre du Forum économique mondial de Davos (Suisse) que le gouvernement de Jair Bolsonaro étudie l’augmentation de la taxe sur les boissons telles que la cachaça.

La crainte du Tequila Regulatory Council réside dans les taxes que certains États mexicains souhaitent introduire, qui s’ajouteraient à 53% de la taxe spéciale sur la production et les services et à 16% de la taxe sur la valeur ajoutée déjà en vigueur.

Plus de 70% du prix payé par le consommateur mexicain correspond aux taxes, explique González Figueroa, qui répond que “jusqu’à présent non” lorsqu’on lui a demandé si cela n’inciterait pas les Mexicains à arrêter de boire de la tequila.

La cachaça et la tequila sont les premières appellations d’origine créées dans leurs pays respectifs.

Lima manque des politiques de protection de la propriété intellectuelle dans le domaine international pour la boisson brésilienne, comme le Mexique l’a fait pour la tequila.

“La Cachaça n’est protégée qu’aux États-Unis, au Mexique, en Colombie et au Chili et nous avons récemment réussi à l’inclure dans le champ d’application de l’accord UE-Mercosur et nous espérons qu’elle pourra enfin être protégée dans l’Union européenne en tant qu’indication géographique”, a-t-il déclaré.

Lima a souligné que l’exportation de la cachaça, “un produit exclusif du Brésil”, signifie apporter l’image du pays à travers le monde et qui peut stimuler l’entrée d’autres produits brésiliens sur le marché international.