CaixaBank préretraira un maximum de 376 employés de plus de 58 ans | Les entreprises

La CaixaBank a commencé à négocier jeudi avec les syndicats de banques un plan incitatif de déconnexion volontaire qui s’adresse exclusivement aux salariés âgés de 58 ans ou plus dans les provinces de Barcelone et Teruel, ont expliqué des sources de l’entité à Efe.

La banque estime que le nombre d’employés pouvant répondre aux exigences fixées est de 376 personnes, bien qu’il suppose que le nombre final de membres sera inférieur, car tout dépendra du budget disponible et de l’acceptation des conditions proposées par les intéressés.

Les provinces de Barcelone – où se trouvent les services centraux de la banque – et Teruel étaient les deux seuls à avoir été exclus de l’ERE convenu en mai dernier pour un total de 2 023 employés, et maintenant l’entité prévoit de mettre en œuvre un plan de sortie similaire à celui promu les années précédentes.

CaixaBank n’a pas inclus ces deux territoires dans l’ERE, étant donné qu’il y avait un manque de personnel dans ces provinces, et permet désormais aux salariés de bénéficier d’une incitation volontaire à la déconnexion et, en parallèle, d’embaucher à Barcelone, principalement de jeunes profils, pour rajeunir les effectifs.

Retraites anticipées avec 70% du salaire brut jusqu’à 63 ans

Le secrétaire général de CCOO à CaixaBank, Ricard Ruiz, Il a expliqué à Efe que la banque propose des retraites anticipées avec 70% du salaire brut jusqu’à 63 ans.

Les syndicats ont exigé que la banque augmente ce pourcentage, et CCOO a explicitement demandé qu’il soit d’au moins 85%, pour assimiler les sorties à celles produites pendant l’ERE, ainsi qu’ouvertes à toutes les provinces et à plus de générations, a a ajouté Ruiz, qui a précisé que la banque souhaite que les sorties prennent effet le 1er avril.

Les sources consultées par Efe rappellent que Ce plan de désengagement volontaire était déjà prévu depuis 2019, puisque l’engagement de négociation a été inclus dans l’accord de travail signé avec la représentation syndicale en mai dernier.

La banque espère parvenir à un accord sur ce plan de sortie avec les syndicats au cours des prochains jours pour ouvrir la date limite de dépôt des candidatures au début février.

CaixaBank emploie actuellement environ 27 000 personnes.

L’ERE réalisée en 2019 a coûté à la banque 978 millions d’euros – 685 millions en termes nets -, bien qu’elle ait permis une économie d’environ 200 millions par an.