Calcio serre, le Real et le Barça reviennent, Cavani revient au but | Sports

La défaite de la Juventus Turin, qui serre les premières places, la répartition des points dans le duel des stars allemandes, entre le Bayern Munich et le RB Leipzig, les victoires à domicile du Real Madrid et de Barcelone, qui maintiennent le combat en tout de retour au but de l’Uruguayen Edinson Cavani dans le triomphe du PSG, a donné de la couleur au week-end européen.

Un week-end où le Premier ministre a profité de l’occasion pour récupérer certains des matchs en attente, a également été marqué par le mauvais temps. Ainsi, la présence sur le continent de la tempête «Ciara» a motivé, entre autres, le report du Manchester City-West Ham United, du Borussia Mönchengladbach et du dimanche aux Pays-Bas et en Belgique.