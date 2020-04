Calcul de l’incalculable – Scientific American Blog Network

Mon réveil sonne à 6 h 45. Je tend la main et étends mon bras vers l’espace vide à côté de moi, sentant la chaleur persistante de son corps dont je sais qu’elle aura disparu. Il est déjà réveillé depuis des heures. Si je m’efforce d’écouter à travers les murs entre notre chambre et son bureau, j’entends les murmures qui marquent désormais l’arrivée de chaque jour. Ces mots, et le pouls que je ressens autour d’eux, concernent les hôpitaux, les médecins, les cas projetés, «la courbe» et divers scénarios pour demain et les semaines à venir.

Quand j’ai épousé mon mari, un médecin qui travaille sur la riposte aux flambées, j’ai craint qu’Ebola ne refasse surface à un moment donné. En moins de 24 heures, il disparaîtrait de nos vies, voyageant pour aider au plus récent épicentre. Cependant, au cours de nos années passées ensemble, j’ai lentement évolué vers les contours d’une relation façonnée par la propagation de diverses maladies – d’abord Ebola, ensuite le paludisme et Zika.

Tout ce que nous planifions est vulnérable aux changements de dernière minute. Il peut emporter un bagage à main pour voyager en Afrique en moins de 10 minutes. J’ai toujours pensé qu’à un moment donné, nous devions déménager en famille. Je m’inquiéterais des risques pour notre fils, où que nous allions. Mais je n’ai jamais imaginé qu’une épidémie (maintenant une pandémie) nous arrive – que j’essaierais de maintenir la «normalité» pour notre garçon de 19 mois dans une partie de la maison, tandis que mon mari a passé 18 jours à conseiller les gouvernements , les entreprises et les hôpitaux sur ce qu’il faut faire ensuite.

En janvier, lorsque les premiers cas de COVID-19 sont apparus en Chine, il a intensifié ses travaux à distance. Je me souviens lui avoir demandé: «À quel moment allez-vous commencer à vous inquiéter?» «Lorsqu’il y a une transmission communautaire près de chez nous», a-t-il répondu. Maintenant, nous voici, à l’abri sur place.

Je glisse des couvertures dans mon pantalon de jogging, ouvre la porte de la chambre, je sors dans l’inconnu du monde en sachant qu’il aura déjà le dernier né. Je me demande ce qu’il dira ou ne dira pas aujourd’hui, si le regard sur son visage est un indicateur d’épuisement ou de nouvelles connaissances, ou plus probablement un mélange des deux.

Ce matin, comme beaucoup d’autres depuis des mois, nous tombons dans une routine simple avec notre fils. Ce sont nos moments sacrés quotidiens ensemble en famille de trois personnes. Nous nous efforçons également de les protéger de la portée du virus grâce aux conversations que nous pourrions avoir, mais pas. En quelques minutes, notre petit est blotti entre nous, sirotant son lait pendant que nous tenons les mains sur ses petites jambes.

«Docteur» est le mot avec lequel il nous surprend pour la première fois ce jour-là.

“Vous pensez aux médecins?” Je demande.

“Ouais!” dit-il avec un sentiment de curiosité et d’excitation.

“Tu sais, ton papa est médecin, et maman aussi – un autre type de médecin.” Ses yeux s’écarquillent et il sourit, nous regardant tous les deux.

En tant que scientifique qui travaille à comprendre les impacts du changement climatique et à aider les gens à s’adapter, je suis constamment confronté à l’incertitude dans mon propre travail. J’ai écrit sur l’espoir et la panique et je me suis heurté au chagrin de savoir ce qui pourrait arriver dans ce monde en réchauffement sans action climatique agressive. Climat et maladie: ce sont deux guerres contre des ennemis invisibles. Nous les combattons tous les deux de chez nous, et il y en a un qui domine en ce moment, tout en apportant à l’autre instantanéité et visibilité.

Avant la une des journaux, il me dit, tard dans la nuit dans notre salle de bain, que la courbe s’aplatit en Chine; plus récemment, une journée s’est écoulée sans qu’aucun nouveau cas n’ait été signalé. “C’est un bon signe”, dit-il, de façon plutôt pragmatique avec peut-être une teinte de soulagement en remuant quelque part à l’intérieur. “Je ne veux pas devenir trop optimiste”, se surprend-il, “car ce n’est qu’un pays.” Il pose le dentifrice et commence à se brosser les dents. Puis, à travers un sourire et la mousse blanche, il déclare: «Mais cela montre qu’elle peut être contenue. Que nous pouvons, en fait, l’arrêter. ”

Mais ici, aux États-Unis, nous ne faisons pas encore ce qu’ils ont fait en Chine. En février, quelques semaines seulement après le début de l’épidémie, la Chine a lancé une application qui permet à ses 1,4 milliard de citoyens de vérifier s’ils ont croisé le chemin d’une personne infectée. Au plus fort de son épidémie, les magasins ont vérifié les températures des clients à la porte et les ont obligés à maintenir une distance minimale en ligne. Mais nous sommes en retard. Mais nous devons tester plus de gens. Mais, ici, l’abri sur place a commencé avec des populations sur deux côtes et des efforts échelonnés entre elles. Nous avons des États, des comtés et des villes qui prennent des mesures – chaque jour davantage – mais nous avons également besoin de plus de leadership fédéral et de coopération internationale. Mais… Mais… Mais…

Ce ne sont là que quelques-unes de mes inquiétudes, et je résiste à l’envie de partager l’une d’entre elles ici dans notre salle de bain – ce qui est devenu l’espace des débriefings quotidiens dans les dernières minutes de notre journée. Je pense à ce virus dans notre pays, dans notre état, peut-être dans notre communauté. Je pense à ma mère seule à la maison dans le Connecticut, à mon frère à New York et à sa femme enceinte, se demandant si leur fille naîtra à bord d’un navire-hôpital militaire. Mais mon mari, Matt, est quelqu’un qui a la bande passante et l’expertise pour penser la même chose – uniquement à l’échelle et à travers le monde.

Il me fait un câlin et un baiser. Je rampe dans le lit, alors qu’il retourne au bureau pour quelques derniers e-mails. Si je laisse mon esprit vagabonder vers le virus, ou les nombreux parallèles entre la résolution de cette crise et la crise climatique, je sais que ce sera long avant que le sommeil n’arrive. Je me souviens donc de la journée, centrée sur les doux moments que nous avons créés et les rituels que j’embrasse chez nous. Lire des livres pour enfants et jouer de la musique le matin. L’écriture. Bouger notre corps et sortir. Appeler ma mère pour qu’elle et son petit-fils puissent s’embrasser. Et finalement, je m’endors avec le son du rire de mon fils dans ma tête. Le piétinement des pieds sur les planchers en bois dur. Le chant des oiseaux dans les arbres, comme il me le rappelle lors de notre promenade pour regarder le ciel.

*********

Ma relation avec l’actualité est disciplinée. Je ne peux pas le laisser s’infiltrer dans mon tout. Lorsque je suis avec mon fils, seuls les messages d’amis ou de famille sont transmis. Quand il se couche, je me laisse aller là-bas. Là, vers un média, puis vers un autre; là pour les e-mails pour plus de mises à jour dans ma propre communauté, alors que les voisins se rassemblent pour ramasser des produits d’épicerie les uns pour les autres et que d’autres diffusent des lignes directes ou des informations sur diverses fermetures d’espaces publics. Je veux toujours savoir ce que mon mari pense chaque jour.

«Nous sous-estimons les cas aux États-Unis de deux à dix fois», me dit Matt lors d’un autre dîner, lorsque je pose des questions sur les retards des tests, le taux de transmission communautaire et les dernières projections sur les cas, tant au niveau national que mondial.

Nous rebondissons entre les sujets à table, dansant autour de l’inévitable. Je me souviens des nouveaux mots prononcés par notre garçon cet après-midi-là et je raconte les jeux de cache-cache que nous avons tous joués avant son bain, puis nous retournons irrésistiblement au combat depuis notre domicile. Ce soir (il y a maintenant deux semaines), Matt a déclaré que la fourchette de numéros de cas plausibles aux États-Unis allait de 50 000 à 50 millions, ce qui me donne également une pause. (Le virus se déplace plus vite que nous ne pouvons l’écrire et le publier. Au moins un de ces chiffres semble déjà idiot au moment où vous le lisez; nous avons de loin dépassé le meilleur cas qu’il a présenté cette nuit-là.) «Avec une gamme aussi large, nous avons besoin de parler en termes de scénarios », explique Matt.

Je n’ai aucune expérience dans la création de scénarios pour une pandémie, mais je les ai construits avec des collègues dans un autre but. Nous les utilisons pour réfléchir aux conséquences futures du changement climatique et aider les citoyens et les gestionnaires de ressources à s’y préparer. Incertitude, vulnérabilité, risque. Je pense à ces choses tous les jours en ce qui concerne le changement climatique, mais par rapport aux résultats des années ou des décennies à venir. Ce virus fonctionne sur une autre échelle de temps; Aux États-Unis, les cas ont presque doublé récemment en seulement deux jours. Chaque minute compte, prendre en considération de nouvelles informations, évaluer et réévaluer et prendre de nouvelles décisions. Ceci est mentalement et émotionnellement éprouvant, même pour les experts formés aux interventions d’urgence. Naturellement, c’est épuisant et effrayant pour tout le monde.

Ma collègue, Molly Cross, responsable de l’adaptation climatique pour les Amériques à la Wildlife Conservation Society, m’a dit plus tôt dans la journée: «Tout d’un coup, tout le monde doit constamment calculer l’incalculable.» Dans notre monde, dans nos nations, dans nos villes et dans nos foyers. Elle parlait des décisions quotidiennes de répondre aux besoins fondamentaux. Chaque matin, lorsque je verse du lait de notre réfrigérateur dans la bouteille de mon fils, j’estime le nombre de bouteilles qui restent dans cette cruche et les jours qu’il nous reste.

“Ce que j’aime dans la planification de scénarios”, a-t-elle déclaré, “c’est que vous n’avez pas besoin de connaître le futur à coup sûr.” Elle a utilisé l’approche avec les gestionnaires de ressources comme un outil pour aider à prendre de meilleures décisions sur la façon de gérer nos forêts ou nos bassins versants aujourd’hui, à la lumière des impacts climatiques prévus. “Il suffit de connaître les futurs plausibles et il y en a en fait plusieurs”, ajoute-t-elle. “Ensuite, vous recherchez des points communs et des différences pour informer ce que vous faites.”

S’il y a beaucoup trop de variables et d’inconnues dans un problème donné, la planification de scénarios vous permet de définir les nombreuses façons dont tout cela pourrait se dérouler en fonction de tout ce que vous savez à un moment donné. Vous considérez ces futurs plausibles, puis recherchez les ensembles d’actions communs, puis évaluez les compromis pour les différents ensembles d’actions pour prendre des décisions difficiles. Cinquante mille à 50 millions; c’est une énorme gamme de résultats. La distanciation sociale, ou peut-être mieux appelée «distanciation physique», est l’une de ces actions courantes; c’est le point commun incontournable de tous les scénarios.

“Nous devons nous préparer au pire des scénarios”, dit Matt, “mais travailler à la réalisation du meilleur.” Un abri sur place nous donne les meilleures chances d’obtenir le meilleur cas, car c’est un outil que nous savons fonctionner s’il est bien, vraiment bien, pour aplatir la courbe. Mais cela demande un investissement énorme et une coordination remarquable. La Chine a construit un hôpital entièrement nouveau en 10 jours. Du point de décision au fonctionnement complet, c’est une action audacieuse. Une action rapide et coordonnée est ce dont la crise a besoin.

“Alors, vous pensez que nos actions individuelles sont importantes?” Cette question a été au centre d’une grande partie de mon travail sur le climat. C’est le carburant qui inspire mes recherches, mes écrits et ma pratique. Elle se situe au cœur de ma lutte pour concilier l’habitabilité à long terme de notre planète à la lumière des conditions climatiques futures et du portefeuille de solutions nécessaires pour résoudre le problème lui-même. Et ici, je demande la même chose à mon mari sur notre évier de cuisine au milieu d’une pandémie.

«Ils comptent vraiment, mais ce n’est pas quelque chose que les efforts de la base, seuls, peuvent résoudre», me dit-il. «Les quarantaines ne fonctionnent que si suffisamment de personnes leur obéissent et que quelqu’un a besoin d’organiser et d’appliquer cela.»

«Tôt, plutôt que tard», j’ajoute.

*********

«Deux mois», lui dis-je 24 heures plus tard après avoir lu une nouvelle vague de nouvelles. C’est tard. Nous sommes à quelques minutes du sommeil, une occasion rare pour nous deux de vivre à la fois. “Au moins pour le moment”, dis-je, “j’enveloppe ma tête autour de faire ça, tout de cette nouvelle vie, pendant au moins deux mois.”

“C’est probablement la bonne chose à faire”, dit-il, sachant que j’aime un plan, même si je dois le changer.

Envelopper ma tête autour de deux mois ne signifie pas que je ne suis pas optimiste. Je suis. À la fin de l’été, la vie telle que nous la connaissions autrefois pourrait redevenir normale, mais plus probable, une sorte de nouvelle normalité. Les scénarios futurs plausibles incluent celui-ci également. Où nous sommes libres de nous rassembler, libres d’errer, de travailler, de créer, de rêver. Laisser nos enfants jouer à nouveau ensemble. Mais pour le moment, en cette période d’incertitude, je dois tomber dans le rythme de la création d’un nouveau semblant d’un monde magnifique à l’intérieur de notre maison. Où le rire d’un petit garçon sonne plus fort que la peur d’un parent. Où, dans une pièce, nous nous battons de la maison et dans l’autre, nous nous battons pour la maison, en réalisant qu’ils sont une seule et même chose.