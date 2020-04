Calderón déplore le “mauvais” discours de López Obrador: “La dévaluation du peso et la crise sanitaire du Covid-19 lui viennent comme une bague au doigt”

Depuis le Palais national, le président Andrés Manuel López Obrador a offert ce dimanche un rapport du gouvernement et a annoncé un plan économique pour la pandémie de Covid-19.

Cependant, en raison des mesures qu’il a rendues publiques, Felipe Calderón Hinojosa, ancien président de la République mexicaine, décrit comme “Très mauvais” le rapport du représentant du pouvoir exécutif.

L’ancien président a déclaré dans une interview avec Ciro Gómez Leyva pour l’émission de radio “Por la Mañana” sur Radio Fórmula, qu’à l’époque où vit le Mexique, c’était un message que cela “fait mal au pays”.

“Il s’adapte comme une bague au dévaluation du peso et crise économique et sociale auxquels nous sommes confrontés et qui va empirer “, a déclaré Calderón.

Selon l’ancien président “il n’y a pas de plan conçu pour faire face à la crise sanitaire de Covid-19 Ni à la crise économique que cette pandémie implique ».

Il a assuré que le président vivait une autre réalité concernant les problèmes auxquels le Mexique est confronté en raison de la pandémie, “J’ai l’impression qu’il ne le comprend pas.”

“Oui, il y avait un système de santé précaire, mais il l’a presque tué”

Le projet de budget des dépenses 2019 a estimé les dépenses allouées au ministère de la Santé à 123 milliards de pesos, soit 3,2% de moins qu’en 2018, affectant ainsi le fonctionnement des instituts de santé nationaux, des hôpitaux fédéraux et régionaux de haute spécialité.

La conservation des ressources a également affecté l’offre de médicaments et fournitures médicales.

“Il a fait le plus grand rÉducation au budget de la santé au cours des 20 dernières années: Il a baissé les salaires des médecins, retiré les médicaments et démantelé les systèmes de santé », a déclaré l’ancien responsable.

De même, il a déclaré que toute l’infrastructure des hôpitaux publics n’était pas utilisée et que même si les installations du secteur militaire étaient utilisées, ceux-ci seront nécessaires lorsque les soldats seront infectés et ils doivent être pris en charge.

Calderón a indiqué qu’il n’était pas d’accord avec AMLO célébrant le secteur de la santé. «Il suppose que nous avons 6 000 lits (pour les malades); eh bien, combien de personnes malades le pays pense-t-il avoir besoin […] ils n’atteignent ni pour une population médiane du pays“Il a mentionné.

Il a souligné dans l’interview que ceux qui connaissent le problème savent que c’est “insuffisant”.

Il a regretté que López Obrador «présume» que le Mexique est l’un des pays avec le moins d’infections à coronavirus au monde, «alors que ce que nous avons est sous-déclaration des cas, car le ministère de la Santé a fixé ses règles.

Il mentionne, par exemple, que la méthode utilisée par le ministère de la Santé pour appliquer les tests consistait à de ne pas les rendre à ceux qui n’ont pas eu de contact avec des étrangers, même si le patient présentait des symptômes, une contagion Covid-19 possible a donc été classée comme “Pneumonie atypique” et par conséquent, les cas locaux de coronavirus ont été exclus.

Le rapport ne parle pas de soutien aux secteurs productifs, tels que les PME et les micro-entreprises, qui, grâce à la représentation des chambres industrielles mexicaines, au cours des dernières semaines, ont demandé un soutien urgent du gouvernement en matière fiscale et financière, afin qu’ils puissent survivre à la crise économique causée par le coronavirus.

En ce sens, Calderón a établi que le plan économique proposé est basé sur quatre préjugés idéologiques:

1. Le iL’investissement privé est mauvaispar conséquent non pris en charge

2. Tout ce qui génère de l’emploi est ce que jele gouvernement investit

3. Ces emplois sont générés sur le terrain, avec les tâches principales, oubliant que le Mexique est devenu un pays de transformation et de fabrication, donc le plus grand nombre d’emplois est dans le commerce et le tourisme

4. Le sauvetage est en cours investir davantage dans Pemex