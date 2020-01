Calvo dit que Sánchez et Torra parleront “dès qu’ils auront fixé les ordres du jour” | La politique

La première vice-présidente du gouvernement, Carmen Calvo, a déclaré lundi que le chef de l’exécutif, Pedro Sánchez, et le président de la Generalitat, Quim Torra, prendront la parole “dès qu’ils ajusteront les agendas” et la rencontre entre les deux sera convoquée car c’est l’accord qui a été atteint.

Dans des déclarations avant de présider la réunion extraordinaire de la Commission générale des secrétaires d’État et des sous-secrétaires, il a évité de répondre à la question de savoir si cette réunion pourrait avoir lieu jeudi et s’est simplement rappelé que Sanchez se rendra à Davos (Suisse) mardi, à Forum économique mondial, et revient mercredi “à la dernière minute”.