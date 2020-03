Calvo: La révolution des femmes est imparable, pacifique et pleine de justice | La société

La première vice-présidente du gouvernement, la socialiste Carmen Calvo, a souligné que la révolution des femmes est “imparable, pacifique et absolument pleine de justice” et que sans elles “il n’y aura pas de progrès, d’avenir” ou d’approfondissement du modèle politique de libertés et droits

“Pour ceux qui veulent continuer à défendre le machisme et le patriarcat, nous avons ici des jeunes femmes, des femmes plus âgées, des femmes qui sont convaincues chaque jour que le féminisme est la proposition qu’elles doivent approfondir leur statut de citoyennes”, Il a indiqué dans des déclarations aux journalistes avant le début de la marche féministe de Madrid.