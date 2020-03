Camila Sodi et sa fille avec Diego Luna testées positives pour le coronavirus

L’actrice Camila Sodi a déclaré qu’elle et sa fille étaient testées positives pour le coronavirus. Sur son compte Instagram, Camila Sodi a assuré qu’elle avait déjà des symptômes du nouveau coronavirus, mais qu’elle allait bien. Camila Sodi, la nièce de Thalía, a souligné qu’elle s’était déjà isolée et a demandé à ses partisans de suivre la recommandation des autorités de ne pas quitter son domicile.

Avec un appel à “prendre soin les uns des autres”, l’actrice mexicaine Camila Sodi a annoncé que sa fille avec l’acteur Diego Luna, Fiona Luna, avait un test positif pour le coronavirus, alors elle a supposé qu’elle, qui a tous les symptômes, aussi elle est malade.

«J’ai commencé à ressentir tous les symptômes, puis ma fille s’est sentie très mal. Nous avons fait le test car il avait une forte fièvre et il est ressorti positif, ce qui signifie que je suis également positif. La seule raison pour laquelle je vous dis cela, c’est qu’entre nous, nous devons prendre soin de nous et nous devons nous donner des «conseils» », commence Sodi des Stories sur son compte Instagram.

Auparavant, la nièce de Thalía avait annoncé qu’elle serait isolée dans sa maison avec ses enfants, car elle et sa famille avaient eu des contacts avec un ami qui avait été testé positif pour le COVID-19, alors ils avaient pris le décision de prendre des précautions, a rapporté Efe.

“Nous n’avons pas tous les mêmes symptômes, certains ont de la fièvre, je n’ai jamais dépassé 37,5 degrés, des douleurs à l’estomac (estomac), mon estomac se révolte avec beaucoup de gaz, une bouche sèche … Si vous avez 30 ans ou moins et n’avez pas une fièvre très forte et vous ne sentez pas que vous ne pouvez pas respirer, n’allez pas faire le test et restez à la maison “, a ajouté le chanteur.

Dans le message, Camila Sodi a ajouté qu’elle faisait de l’exercice et des activités qui lui ont permis de se sentir mieux, et elle a invité les gens à partager leurs expériences et leurs conseils qui les ont aidés à se sentir mieux.

«Ouvrons la communication, disons-nous ce que nous ressentons, ce qui nous a fait nous sentir mieux et nous a fait sourire. C’est un moment où nous devons alléger la vie et nous faire rire », explique Camila Sodi.

Enfin, il a insisté sur la nécessité de ne pas être “irresponsable” et de ne pas sortir, en plus de se rappeler qu’il existe des tests rapides qui ne sont pas 100% infaillibles, il vaut donc mieux rester chez soi.

“Gardez-vous dans vos petites maisons. Je veux que tout le monde soit en bonne santé, se soutienne et s’envoie de l’amour », a-t-il conclu.

Le Mexique enregistre actuellement 475 cas confirmés et six décès dus à COVID-19.

Le pays a lancé cette semaine la soi-disant Journée de la distance saine, qui durera au moins un mois, et envisage la suspension des activités publiques et privées non essentielles, la distanciation sociale et la suspension d’événements massifs.

AMLO participe à son 1er sommet international … sans quitter

Avec plus d’un an au pouvoir, le président Andrés Manuel López Obrador a participé à son premier sommet international jeudi, bien que le problème, la pandémie de coronavirus, signifiait qu’il n’avait pas à quitter le Mexique pour s’y rendre, a rapporté AP.

López Obrador, qui n’a pas quitté le pays depuis sa prise de fonction le 1er décembre 2018, a exhorté les participants à la réunion en ligne des 20 économies les plus industrialisées du monde à aider ceux qui ont le moins de ressources. Il a proposé que les Nations Unies prennent le contrôle de “tout ce qui concerne les médicaments et le matériel” pour lutter contre le virus afin que la distribution soit uniforme.