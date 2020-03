Campagnes de femmes trisomiques aux élections municipales en France

Par Caroline Pailliez et Lucien Libert

ARRAS, France, 3 mars (.) – Eleonore Laloux a lutté toute sa vie pour recevoir le même traitement que les autres et maintenant, avec 34 ans, mène une nouvelle bataille: devenir l’une des premières femmes atteintes du syndrome de Down en La France remportera un poste de conseiller aux élections municipales de ce mois.

Armé d’un grand sourire et d’une forte détermination, Laloux cherche du soutien à Arras, sa ville natale du nord de la France, parlant de ses ambitions d’avoir des rues plus propres et un meilleur accès pour les personnes handicapées, mais surtout de vivre dans Une société plus juste.

“J’ai beaucoup lutté parce que je vis avec le syndrome de Down. Cela ne me dérange plus”, a déclaré Laloux. “Maintenant, je me bats pour l’inclusion. Les personnes handicapées ont une place dans la société.”

Quand elle était enfant, les parents de Laloux ont refusé de la placer dans une école pour élèves ayant des besoins spéciaux, inculquant à sa fille l’estime de soi qui l’aiderait plus tard à faire face aux abus et à obtenir un emploi d’administrateur dans un hôpital privé.

La campagne de Laloux, fondateur de l’association “Friends of Eleonore”, qui défie les stigmates sociaux auxquels sont confrontés les personnes atteintes de Down, n’a pas perdu de sa vigueur malgré le fait qu’il s’agit de sa première incursion en politique.

Elle a préparé une liste d’une dizaine de priorités pour Arras, ville relativement riche de 40 000 habitants du nord-est de la France.

Ils comprennent des mécanismes audio et braille qui aident les personnes malentendantes et visuelles à traverser les rues, des bus électriques avec rampes pour fauteuils roulants et des parcs à chiens.

“J’ai beaucoup d’idées en tête. J’y travaille tous les matins, tous les jours”, a-t-il déclaré à un habitant d’Arras lors d’une promenade sur la place principale de la ville la semaine dernière.

Laloux participe au bloc du maire sortant Frédéric Leturque, un centriste qui a remporté plus de la moitié des voix en 2014 et qui est l’un des favoris pour être réélu.

“Le handicap qu’il a, la force de son caractère, les idées qu’il a, nous feront penser différemment”, a déclaré Leturque à . après une rencontre avec son équipe de candidats.

(Rapport de Caroline Pailliez et Lucien Libert; écrit par Richard Lough, édité en espagnol par Ricardo Figueroa)