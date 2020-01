Campazzo, élu meilleur joueur latino-américain pour la deuxième fois cette saison | Réseaux sociaux sportifs

Facundo Campazzo, la base argentine du Real Madrid, a été choisi pour la deuxième fois cette saison meilleur joueur latino-américain de la journée grâce à sa grande performance dans le match de la Ligue Endesa que son équipe a fini par perdre à domicile contre Kirolbet Baskonia 94-95 .

Le directeur du jeu de Madrid parvient ainsi à remonter à la quatrième position du classement général de ce trophée organisé par, pour la deuxième année consécutive, l’ACB et l’Agence Efe et qui récompense chaque semaine le meilleur des 22 joueurs latino-américains -de six pays différents- qui participent à la ligue espagnole.