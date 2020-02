Cancer de l’enfant: 7 enfants sur 10 sont guéris avec un diagnostic précoce et un traitement multidisciplinaire

Aujourd’hui marque la Journée internationale du cancer de l’enfant afin de prendre conscience de la importance de la détection précoce, du diagnostic et des différents traitements qui existent pour cette maladie rare et potentiellement curable.

En Argentine, selon le Registre oncopédiatrique de l’hôpital argentin (ROHA), entre 2000 et 2017, 24117 enfants de moins de 15 ans atteints de pathologie oncologique ont été enregistrés. Ça signifie une moyenne de 1340 nouveaux cas de cancer diagnostiqués chez les enfants de moins de 15 ans par an. Ou c’est la même chose, 4 caisses par jour.

Ainsi, l’incidence du cancer pédiatrique dans notre pays est d’environ 140 nouveaux cas pour 1 million d’enfants entre 0 et 14 ans. Environ 40% d’entre eux sont traités à l’hôpital Garrahan, ce qui représente environ 500 nouveaux cas par an pour l’établissement pédiatrique. Le Garrahan dispose d’un Centre pour une attention globale du patient hémato-oncologique (CAIPHO), où les résultats de la survie aux traitements dépassent 70%, un chiffre qui équivaut à l’hôpital avec les meilleurs centres mondiaux de cancérologie.

“Chez Garrahan, nous desservons environ 40% des garçons atteints de cancer en Argentine, et notre engagement continue d’être d’apporter les meilleurs traitements disponibles aux enfants qui en ont besoin selon les principes d’équité et d’accessibilité que nous avons soutenus depuis nos origines en tant qu’institution », a déclaré à Infobae la directrice médicale exécutive Patricia García Arrigoni.

Le médecin a ajouté que «80% des enfants atteints de cancer dans le pays sont traités dans des centres publics et cela parle d’un modèle de soins équitables, égaux et de qualité qui est propre à notre pays ». Et que les patients diagnostiqués par le Service d’hématologie et d’oncologie, mais aussi de nombreux enfants et adolescents qui ont commencé un traitement dans d’autres centres et qui nécessitent plus de complexité en raison de complications, d’étapes de traitement, de procédures chirurgicales ou d’études qui ne peuvent pas être réalisées dans leur lieu d’origine.

Pour ce faire, le Centre de soins complets pour les patients atteints de cancer (CAIPHO) dispose de 90 lits et de ressources médicales et technologiques pour établir un diagnostic précis du type de cancer dans tous les domaines, en particulier laboratoires de Anatomie pathologique, cytométrie en flux et biologie moléculaire. Les traitements comprennent la chimiothérapie, la chirurgie et / ou la radiothérapie, et le personnel oncologique a: des médecins pédiatriques hémato-oncologiques, des équipes biochimiques, des pathologistes, des chirurgiens, des orthopédistes et de nombreuses autres spécialités qui travaillent multi et interdisciplinaires et permettent d’obtenir les résultats mentionnés.

De plus, à travers le Réseau des bureaux de communication à distance – TélésantéAvec plus de 300 bureaux à travers le pays, l’hôpital Garrahan mène des téléconsultations de deuxième opinion pour le traitement, l’orientation et la contre-orientation des patients atteints de cancer.

“L’importance de la sensibilisation au cancer infantile s’est reflétée dans les chiffres qui montrent qu’au cours des dernières années en Argentine, le taux de guérison s’est amélioré”, a déclaré le Dr Marcelo Scopinaro, directeur médical exécutif de la Fondation pédiatrique d’Argentine. (FuPeA) et ancien chef du service d’hémato-oncologie de l’hôpital Garrahan.

C’est que, selon les données rapportées par le ROHA dépendant du Programme PROCUINCA – Programme de prise en charge globale des enfants atteints de cancer – de l’Institut national du cancer d’Argentine, la survie à 36 mois dans les périodes 2000-04 et 2010-14 elle variait de 63,1% à 72,4%, cette différence étant significative.

“Le principal objectif de cette journée est de sensibiliser au cancer de l’enfant et ainsi réduire le nombre de décès évitables de cette maladie. Aussi, nous cherchons à défendre la nécessité pour tous les enfants du monde quel que soit leur pays d’origine, leur statut économique ou leur classe sociale d’avoir accès à un diagnostic et un traitement précis et dans les délais et donc les meilleures chances de guérison. Avec un diagnostic précoce, la disponibilité et l’accès aux traitements et soins appropriés, ainsi qu’avec médicaments essentiels abordables la mort d’enfants atteints de cancer est évitable », a ajouté Scopinaro.

Concernant la tumeur la plus fréquente chez les garçons, la leucémie aiguë arrive en tête de liste de cette maladie maligne en pédiatrie. Entre 450 et 550 cas sont diagnostiqués, dont plus de la moitié parviennent à être soignés dans des centres de haute complexité Avec un traitement approprié et effectué par des professionnels spécialisés.

Alors, les 70% restants sont des tumeurs solides pédiatriques spécifiques à l’âge, tumeurs du système nerveux central, lymphomes et autres tels que neuroblastome, tumeur de Wilms et rétinoblastome. Les cancers fréquents chez l’adulte sont une exception chez l’enfant ou l’adolescent.

Dre Mercedes García Lombardi, oncologue pédiatrique de Hôpital britannique assure “qu’il est essentiel avoir une équipe multidisciplinaire composé de professionnels spécialisés en oncologie pédiatrique et non en pathologie adulte ».

En matière de prévention, les pédiatres Ils jouent un rôle très important dans la détection et le diagnostic précoces de cette maladie. «Bien que la population ne soit généralement pas parlée des signes avant-coureurs car les symptômes sont communs aux maladies banales (fièvre, douleurs osseuses et infections), il est essentiel que les parents consultent le pédiatre avant un symptôme qui les provoque inquiétude “, a déclaré l’expert.

Et il a ajouté:Grâce à un diagnostic précoce, un traitement approprié et des soins complets aux patients, 7 enfants sur 10 sont guéris. La durée de chaque traitement varie de 3 mois à 2 ans selon le type de maladie et les oncologues pédiatriques, les hématologues pédiatriques, les pédiatres cliniciens, les chirurgiens, les traumatologues, les cliniciens infectologues, les infirmières et les psychologues parmi d’autres professionnels de la santé.

“Nous devons être conscients que le cancer infantile est guéri et faire en sorte que les enfants traversent leur enfance de la meilleure façon possible, même pendant le traitement, en soutenant la scolarité et leur vie sociale, en particulier nous devons respecter leurs droits en tant qu’enfants et parvenir à une guérison avec le moins de séquelles possible », a déclaré le Dr Garcia Lombardi. .

La devise de la Journée internationale du cancer de l’enfant, célébrée chaque année le 15 février, est «Honorer la vie” Dre Mariana Varela, chef de l’hématologie et de l’oncologie infantile Hôpital universitaire austral, a déclaré qu’il est nécessaire “d’utiliser ce mois-ci pour sensibiliser à l’importance d’un diagnostic précoce et que chaque enfant a droit à un traitement adéquat dans un endroit approprié”.

Le terme “cancer infantile” est généralement “utilisé pour désigner différents types de cancer pouvant apparaître chez les enfants avant l’âge de 15 ans”, a expliqué l’Organisation mondiale de la santé. Cependant, le ROHA du Ministère de la Santé de la Nation intégrait, à partir de 2010, des patients âgés de 15 à 19 ans.

Dans ces cas, “le rôle de la famille est fondamental”, a déclaré le Dr Varela et a ajouté: “vous devez toujours soutenir les parents et ne pas oublier les frères qui souffrent autant que les patients, encourager les bons moments et promouvoir l’union familier. “

«Les causes de la plupart des cancers infantiles sont inconnues. Environ 5% de tous les cancers chez les enfants sont causés par une mutation héréditaire. On pense que la plupart des cancers chez les enfants, ainsi que chez les adultes, surviennent à la suite de mutations dans les gènes qui provoquent une croissance cellulaire incontrôlée et, enfin, le cancer », a déclaré le Dr María Angélica Fernández Barbieri, (MN 65074) médecin du service de clinique pédiatrique de Hôpital allemand / hémato-oncologie.

Il a ajouté: «Chez les adultes, ces mutations génétiques reflètent les effets cumulatifs du vieillissement et de l’exposition à long terme aux substances qui causent le cancer. Cependant, il a été difficile d’identifier les causes possibles de l’environnement dans le cancer infantile, d’une part parce que le cancer chez les enfants est rare et, d’autre part, parce qu’il est difficile de déterminer à quoi les enfants pourraient être exposés avant de grandir. »

Sa collègue, la Dre Lorena Elizabeth Moran (MN 99 426) a déclaré qu ‘”en général, les parents sont les meilleurs observateurs des symptômes de leurs enfants. Les professionnels des soins primaires doivent tenir compte de la perception et des connaissances des enfants en une partie de leurs parents lorsqu’ils envisagent de référer la personne à l’oncologie pédiatrique. “

Le spécialiste a noté que l’anxiété des parents devant un certain symptôme pouvait justifier la référence d’un patient pédiatrique, même dans les cas où le pédiatre considère que la symptomatologie référée est due à une cause bénigne.

“Certains symptômes pouvant être considérés comme frappants sont la fièvre sans cause apparente, étourdissements, transpiration abondante, écoulement de l’oreille, saignements de nez, ecchymoses sur la peau, troubles de l’équilibre (trébuchements ou chutes fréquentes), douleurs osseuses et articulaires, strabisme (yeux croisés) et taches rouges sur la peau », a déclaré Moran.

De même, d’autres symptômes de suspicion peuvent être des maux de tête, la pâleur, la fatigue, la fatigue; également des saignements des gencives, une croissance abdominale, une lumière blanche dans un ou les deux yeux, des boulettes dans le cou, les aisselles ou l’anglais, ainsi qu’une perte de poids.

“Il existe de nombreux types de traitement, Mais cela dépendra du type de cancer et d’autres considérations médicales. Les traitements courants sont chirurgie, chimiothérapie, radiothérapie, immunothérapie et transplantation de cellules souches», A déclaré María Alejandra Maro MN (60 596) de l’hôpital allemand.

Il a ajouté: “Certaines personnes atteintes de cancer ne recevront qu’un seul type de traitement. Cependant, la plupart reçoivent une combinaison de traitements tels que la chirurgie avec la chimiothérapie ou la radiothérapie.”

Importance d’une référence précoce

Compte tenu de la suspicion de ces maladies, les professionnels dénoncent l’importance de l’orientation de l’enfant le plus tôt possible vers les unités d’oncologie et d’hématologie infantile, en évitant les études qui seront ensuite demandées par le spécialiste et en réduisant le temps écoulé depuis la suspicion diagnostique. jusqu’au début d’un traitement approprié.

“Ces maladies sont relativement rares et la symptomatologie est très peu spécifique, ce qui rend la reconnaissance difficile et peut être confondue avec des maladies complètement banales”, a déclaré le Dr María Paula Garcia Cozzi (MN 34818).

Et il a expliqué qu’il existe un plan de soins de survie (également appelé plan de soins de suivi) préparé pour chaque enfant. Les plans sont basés sur le type de cancer et le traitement que votre enfant a reçus. “Par exemple, certains enfants peuvent avoir besoin de revenir aux visites chaque mois au cours de la première année après la fin du traitement. D’autres peuvent ne pas avoir besoin de revenir aussi souvent”, a déclaré l’expert.

Pendant la 20ème date du tournoi de la première division de football argentin correspondant au week-end du 14 au 16 février, FuPeA, en collaboration avec la Super League argentine, mènera à nouveau une campagne de sensibilisation.

Les joueurs des différentes écoles arboreront un drapeau avant le début du match avec les logos de la Pediatric Foundation Argentina, de la Health, Sports and Education Foundation (FuSaDE), de la Leo Messi Foundation, de l’Institut national du cancer d’Argentine et de la Super League, dans le but de sensibiliser et de diffuser l’existence du cancer infantile, ainsi que les défis auxquels les enfants et les adolescents et leurs familles sont confrontés face à ce diagnostic.