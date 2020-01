Capture du carbone: résolu par le logiciel?

La plupart des scénarios pour un avenir d’énergie propre reposent sur la capture du carbone – en prenant les émissions de CO2 de leurs sources, telles que les centrales électriques, puis en les séquestrant sous terre ou en convertissant le carbone en un produit utilisable comme le béton intelligent. Alors que rendre la capture du carbone économiquement viable est confronté depuis longtemps à des défis importants, cette technologie respectueuse de l’environnement pourrait enfin être sur le point de réussir.

Il y a eu récemment un regain d’intérêt pour la séquestration du CO2 aux États-Unis, principalement parce que le gouvernement fédéral a augmenté les crédits d’impôt des sociétés. Pour les entreprises, l’argument est simple: dépenser de l’argent sur la technologie de capture du carbone à court terme, puis gagner un crédit d’impôt sur chaque tonne métrique de CO2 empêchée de pénétrer dans l’atmosphère. Avec de plus grands émetteurs capables de capturer des millions de tonnes chaque année, cela devient rapidement rentable, tout en réduisant les émissions de gaz à effet de serre. C’est un vrai gagnant-gagnant pour tous.

D’ici 2025, le ministère de l’Énergie prévoit de créer de vastes programmes régionaux de séquestration du carbone à travers le pays en s’associant à des services publics privés. Mais alors que les chercheurs ont développé la science derrière l’élimination et le stockage des émissions de carbone il y a des décennies, la connexion d’un émetteur à un centre de stockage a toujours posé des problèmes.

Par exemple, au National Carbon Capture Center en Alabama, où le DOE teste la technologie depuis 2009, l’équipement des cheminées de la centrale à charbon sépare le carbone des autres émissions. Le sous-produit est ensuite transporté sous forme de liquide vers un puits de stockage, un réservoir souterrain rempli de la même roche sédimentaire poreuse trouvée dans le parc national de Zion, sauf que la roche existe à des milliers de pieds sous la surface de la terre.

À cette profondeur, le carbone peut être stocké sous une couche de caprock, une couche de roche pratiquement impénétrable, le plus souvent du schiste. Parfois, ces puits de capture de carbone existent déjà sous la forme de projets antérieurs d’extraction de pétrole. Plus important encore, les coûts de transport entre l’émetteur et le puits doivent être maintenus inférieurs au crédit d’impôt pour que les entreprises puissent en bénéficier, une condition sans laquelle elles ne sont pas susceptibles d’investir dans la technologie.

Cette carte du logiciel SimCCS développé par Los Alamos National Laboratory montre les sources potentielles de carbone (points rouges), les puits (points bleus) et les pipelines optimaux proposés (vert). Les sociétés pétrolières et les agences gouvernementales utilisent SimCCS pour déterminer comment tirer un profit de la vente de CO2. Crédit: Los Alamos National Laboratory

SimCCS est un logiciel développé au Los Alamos National Laboratory pour résoudre ce problème. Le logiciel open source, qui est également développé et développé par des universités à travers le pays, trouve la voie la plus efficace entre une usine émettrice de carbone et un puits.

Tout comme vous pourriez considérer l’heure de la journée, la météo et les conditions routières pour votre trajet domicile-travail, SimCCS pèse les variables. Avec les trajets quotidiens, ceux-ci pourraient être un choix entre une autoroute obstruée par la circulation ou une route moins fréquentée avec des limitations de vitesse plus lentes. Avec la séquestration du carbone, SimCCS prend en compte des facteurs tels que la construction de pipelines de transport de carbone sur des terrains privés, qui peuvent être trop chers par rapport aux terrains publics. Ou peut-être que les collines et les canyons rendent le terrain prohibitif. Souvent, le choix le moins cher consiste à se greffer aux pipelines énergétiques existants et, de même, à utiliser des puits de pétrole existants mais inactifs comme puits de séquestration. Mais combien cela coûte-t-il? Et où sont ces tuyaux et éviers existants?

Le programme a été conçu pour analyser ces facteurs, ainsi qu’un montant donné de crédit de taxe sur le carbone, puis afficher les options d’itinéraire et la rentabilité sur une carte en couches. Un point rouge marque les émetteurs dans une région et le rayon du point indique la quantité de CO2 produite par la plante. Les éviers de séquestration sont bleus, avec des lignes vertes reliant l’origine et la destination, un peu comme l’application GPS sur votre téléphone qui vous guide dans le trafic.

Le calcul raconte l’histoire: si SimCCS peut maintenir les coûts de capture, de transfert et de stockage à 40 $ la tonne, avec un crédit de taxe sur le carbone de, disons, 50 $, cela éliminerait non seulement presque toutes les émissions de CO2 d’une centrale au charbon (plus de 100 000 heures de tests du DOE montrent que la capture du carbone supprime 90% des émissions), mais le service public réaliserait un bénéfice de 10 $ la tonne. Dans une usine de taille moyenne qui émet 10 millions de tonnes de carbone chaque année, c’est 100 millions de dollars.

SimCCS a déjà cartographié les régions du Sud, du Haut-Midwest et de la région des Four Corners de l’Ouest, avec des plans pour développer davantage cette technologie alors que le DOE pousse son programme régional de séquestration du carbone 2025.

La voie vers un avenir d’énergie propre, qui contribue à l’indépendance énergétique de notre pays, repose sur la séquestration du carbone. Le moyen le plus rapide de diffuser cette technologie consiste à attirer les services publics privés, ce qui signifie réduire les coûts alors que les entreprises déplacent ce gaz à effet de serre de l’usine vers le puits, où il peut être conservé hors de notre atmosphère.