Caracas et d’autres États du Venezuela entrent dans la quarantaine, avec 17 cas de coronavirus

CARACAS, 15 mars (.) – Dans la capitale du Venezuela et d’autres régions du pays, une quarantaine collective commencera lundi pour garder la majorité des citoyens dans leurs maisons et faire face à l’expansion des cas de coronavirus, a déclaré le Le président Nicolás Maduro dimanche.

Le président a indiqué que le nombre de patients infectés par le nouveau coronavirus est passé à 17, contre les deux premiers cas annoncés vendredi, lorsque le gouvernement a déclaré l’état d’alerte nationale et a commencé à imposer des restrictions sur les vols en provenance d’Europe, de Colombie, du Panama et République Dominicaine.

Pendant la quarantaine qui commencera dans la capitale du pays et dans les États frontaliers tels que Táchira et Zulia, seuls les transports, les services de santé et la livraison de nourriture et de médicaments peuvent fonctionner, a déclaré Maduro dans une émission télévisée.

La mesure, a-t-il expliqué, signifie que les citoyens doivent rester chez eux, et la durée de sa conservation n’est pas claire.

“La seule façon d’arrêter les canaux de transmission et de propagation (du coronavirus) est d’entrer progressivement, mais de manière accélérée, dans une phase de quarantaine drastique (…) ce ne sont pas des vacances collectives, c’est une quarantaine qui mérite une grande discipline sociale “A déclaré Maduro depuis le palais présidentiel.

Quelques heures plus tôt, les militaires avaient commencé à visiter les hôpitaux et à installer des postes de contrôle aux entrées de certaines villes et places, avertissant qu’ils se préparaient à des mesures de «confinement» plus drastiques.

Depuis vendredi, Maduro a suspendu les cours à tous les niveaux académiques, les rassemblements publics dans le pays et ordonné l’utilisation de masques pour utiliser le métro de Caracas et entrer dans les aérogares. Les restaurants de ce jour ne peuvent vendre que des plats à emporter.

Ces mesures ont déclenché des files d’attente dans les supermarchés, les pharmacies et les stations-service d’un pays qui souffre depuis des années de défaillances intermittentes de l’approvisionnement de base, en période de récession et d’hyperinflation.

“Nous faisons des achats nerveux, qu’allons-nous apporter d’autre?, Le coronavirus est venu”, a déclaré Juan José Duarte, 56 ans, tenant deux paquets de farine au milieu d’une rangée d’acheteurs dans la ville frontalière de San Cristóbal, où il était resté. L’approvisionnement en carburant est limité à tous les six jours par conducteur.

À Caracas et dans d’autres régions du centre du pays, les autorités locales ont commencé à exiger l’utilisation de masques faciaux pour entrer dans les supermarchés et les marchés municipaux au cours du week-end, malgré le fait que dans de nombreuses pharmacies, elles ne les vendent plus ou que leurs prix ont doublé en quelques heures. .

“J’achète de la nourriture pendant une semaine parce que je n’en ai plus, mais qui sait combien de temps nous resterons (…) Je m’inquiète parce que les enfants ont la cantine de l’école et maintenant que ferons-nous pour manger”, a expliqué Yamilys León , un enseignant qui a acheté de l’épicerie dans un quartier pauvre de Caracas.

Les agences bancaires ne pourront pas non plus ouvrir au public à partir de lundi, a rapporté le régulateur bancaire, dans un pays confronté à une pénurie chronique de liquidités en monnaie locale.

Les États proches de Caracas tels que La Guaira, Miranda, ainsi que les zones centrales d’Apure et de Cojedes sont également entrés dans la mesure collective à quarante.

(Rapport de Corina Pons. Édité par Vivian Sequera.)