Caracas a convenu de tables sans but sur le terrain de Trujillanos et reste invaincu dans le tournoi de football vénézuélien, dont la quatrième journée s’est achevée lundi avec les victoires des Zulia et Monagas locaux.

A égalité, Caracas conserve le haut du championnat, bien qu’il le partage désormais avec Zamora, Lara et l’Atlético Venezuela, qui ont gagné à domicile et atteint les mêmes 10 points de l’équipe de la capitale.