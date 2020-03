Carlos Falcó, un aristocrate du XXIe siècle | Le style

Carlos Falcó, marquis de Griñón, Grande de España, marquis de Castelmoncayo, co-fondateur du Club Siglo XXI, président du Círculo Español del Lujo Fortuny, homme d’affaires prospère qui aime l’huile et le vin, marié quatre fois et père de cinq enfants. est mort du coronavirus.

Cet ingénieur agronome, décédé à l’âge de 83 ans, a sauté sur les couvertures des magazines du cœur dans les années 80 pour son mariage avec Isabel Preysler, et l’année dernière, il était connu pour être le père de Tamara Falcó, et plus encore depuis qu’elle a suivi le programme Masterchef Celebrity.

Né au Palacio de Dueñas, à Séville, en 1937, Carlos Falco et Fernández de Cordova, Marquis de Griñón et de Castel-Moncayo, était le fils des ducs de Montellano, Manuel Falcó et Escandón et Hilda Fernández de Córdova et Mariategui, l’une des branches de la famille Falcó, qui cumule 41 titres, avec 13 grandeurs d’Espagne.

Noms et titres qui lui ont permis de se lier au meilleur de la société. Pendant son enfance, il a passé l’été à Estoril, où il a partagé des jeux et forgé une grande amitié avec le roi émérite Juan Carlos I.

Enfant de bonne naissance, il a étudié au lycée français de Madrid, puis au baccalauréat à l’école interne des capucins, à Lecároz, en Navarre, et en génie agricole à l’université catholique de Louvain, en Belgique.

À 26 ans, alors qu’il étudie l’économie agraire à l’Université de Davis et commence à s’initier à l’œnologie, il épouse Jeannine Girod, avec qui il a deux enfants, Manuel et Sandra. Un mariage qui a duré sept ans.

En 1980, il s’est marié Isabel Preyler, une femme qu’il a rencontrée lors d’une projection privée du film “Saturday Night Fever”, alors qu’elle était encore mariée à Julio Iglesias, mais qu’elle est tombée follement amoureuse de lui.

Une affaire avec Carlos Falcó a sauté à la presse rose. En 1981, sa fille, Tamara, est née, et la famille a profité de la tranquillité de la campagne, mais cela s’est vite terminé, car Isabel Preysler s’ennuyait et est retournée à la ville, où elle a rencontré Miguel Boyer. En 1986, Carlos Falcó a rejoint la famille L’antiquaire française Cristine Reiff et entre 1993 et ​​2011, il a été marié à Fátima de la Cierva, avec qui il a eu deux autres enfants. En 2017, elle a contracté de nouveaux mariages avec Esther Doña.

Après son premier mariage, il a déménagé en Californie, où il a étudié l’économie agraire à l’Université de Davis et a commencé à apprendre l’œnologie. De retour en Espagne, en 1964, il se consacre à l’exploitation agricole de ses fermes de Tolède et d’Estrémadure.

Carlos Falcó, amateur de vin

Parmi ceux-ci figurait celui de “Casa de Vacas”, dans la ville de Malpica, à Tolède, héritée d’un grand-père maternel, où il a commencé son activité de vigneron.

Il y plante des vignes d’origine française au milieu des années 1970. Il a été l’introducteur en Espagne des cépages Syrah et Petit Verdot, ainsi que du cépage Cabernet Sauvignon de Castilla La Mancha.

Il a également été un pionnier dans l’introduction de nouvelles technologies agricoles telles que l’irrigation goutte à goutte en 1974; les treillis Smart-Dyson, en 1994, ou le système d’irrigation dit “séchage partiel des racines”, en 1999.

En 1982, il a lancé son premier vin blanc élaboré dans la ville de Valladolid de Rueda avec des raisins de la région, qui a été suivi au milieu des années 80 par un vin rouge, basé sur le vinaigre de type Cabernet Suvignon, avec lequel il a acquis une grande renommée internationale.

Depuis 1988, il possédait l’un des vignobles les plus importants d’Espagne à Malpica.

De nature entrepreneuriale, il inaugure en 1972 l’entreprise de loisirs Safari Reserva El Rincón, pour l’exposition d’animaux sauvages, dans une ferme de 66 millions de mètres située dans la ville madrilène d’Aldea del Fresno, où il a la collaboration de Félix Rodríguez de la Source.

Il a également été tenté par la politique et s’est présenté au Sénat aux élections de 1977 pour la candidature d’Alianza Popular, mais n’a pas été élu.

Son activité commerciale a connu une crise en 1985 et il a dû trouver un partenaire pour la réserve d’El Rincón et vendre une partie de sa ferme. “La Barquilla”, à Cáceres, pour le résoudre. Les problèmes du safari sont revenus en 1995 lorsque le parc a été saisi.

En 1993, il a présenté le rouge Durius, fait avec des vins de Ribera del Duero et Toro, et en 1994, il a ouvert les Bodegas Marqués de Griñón, à La Rioja.

Étroitement lié au monde de la gastronomie, il a reçu en 1990 l’une des mentions d’honneur du Prix national du tourisme et de la gastronomie “Marqués de Villena” 89 et en 2014, il a reçu le Grand Prix de la culture gastronomique décerné par l’Académie internationale de la gastronomie .

Il était membre de l’Académie espagnole de gastronomie et de l’anglais et président de l’Académie de gastronomie de Castellano-Manchega. Il était également l’un des membres fondateurs du Club Siglo XXI, dont il faisait partie de la direction.

En 1999, il publie son premier livre, “Comprendre le vin”, et en 2013 “Oleum”, un traité sur l’huile d’olive.

Il a été président de Family Payments Marqués de Griñón, propriétaire de Dominio de Valdepusa et Viñedos del Rincón.EFE