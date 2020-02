Carlos Llavador remporte la Coupe du monde du Caire | Sports pratiques

Carlos Llavador il a obtenu le titre dans le test de la Coupe du monde de fleuret disputé ce samedi au Caire, après avoir remporté la finale italienne Andrea Cassara.

Un triomphe qui représente un grand pas en avant pour les Espagnols dans leurs aspirations à obtenir une place pour contester la Jeux de Tokyo 2020, en plus d’être sa première médaille d’or dans un test de Coupe du Monde, et son meilleur résultat après les bronzes en Coupe du Monde 2018 et en Europe 2015.

Pour ce faire, Madrid a battu l’Italien Cassara en finale, quatrième du classement mondial, après une belle compétition dans laquelle il a laissé ses rivaux.

Grande compétition

Llavador a débuté la compétition par un triomphe sur l’Argentin Augusto Servello, 15-3, puis a laissé de côté le Français Maximilien Chastanet (15-10) et se classe en seizièmes en remportant l’American Race Imboden (15-13). Le dernier tronçon de la compétition a commencé par la victoire sur le Russe Dmitry Zherebchenko (15-12) et en huitièmes également le Russe Alexander Sirotkin (15-14).

La trajectoire de l’Espagnol s’est poursuivie lors du match nul avec la victoire sur le Japonais Toshiya Saito 15-9, en quart de finale, et l’Américain Alexander Massialas (15-3). Déjà en finale, il a mis la cerise sur le score de l’Italien 15-6.

