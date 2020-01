Carlos Perciavalle a parlé de Gasalla, au milieu de la controverse sur les mauvais traitements infligés à plusieurs journalistes: “C’est misogyne”

Carlos Perciavalle et Antonio Gasalla Ils ont longtemps travaillé ensemble. Non seulement ils ont partagé la scène, mais ils étaient parmi les acteurs les plus prestigieux et les plus reconnus du spectacle local. Mais au fil du temps, ils ont pris des chemins différents et ne partagent plus de rencontre sociale. Il y a exactement un an, Perciavalle avait des déclarations fortes et a souligné que Gasalla n’était pas en bonne santé, ce qui a suscité de grandes controverses autour du comédien, qui a refusé de discuter de la question. Maintenant, au milieu des reproches qui sont adressés à l’humoriste pour ses mauvais traitements envers la presse, son collègue l’a de nouveau critiqué.

“C’est un acteur unique et merveilleux, mais Il était toujours de mauvaise humeur“Dit Perciavalle dans une interview avec Mauvais, le cycle qui anime Moria Casán à travers l’Amérique, et a ajouté que lorsqu’ils travaillent ensemble Gasalla lui a demandé de ne pas donner de notes car sinon il semblait que l’un était “le bon” et l’autre “le mauvais”. «Il pensait qu’il était autoritaire et je le quittais. J’ai toujours été contemplatif et il était distant “, a-t-il dit.” C’est sa façon d’être, c’est comme ça qu’il est devenu célèbre, mais pour moi, c’était toujours un plaisir d’avoir côtoyé un artiste aussi remarquable “, a-t-il déclaré.

Perciavalle surpris par sa sincérité et, avant les questions posées par les «chèvres», comme La One appelle ses panélistes, il a confirmé que Gasalla “est un peu misogyne”. “Les personnages qu’il fait des femmes sont toujours un peu cruels, la femme est un peu inférieure, l’employée de bureau, la vieille femme … est une merveilleuse actrice, elle le fait bien, mais laissez toujours la femme à un niveau inférieur»Il a condamné. Bien qu’il ait dit: “Je pense qu’il aura toujours un appel, c’est pourquoi les gens sont intéressés.”

En outre, le comédien a déclaré que, malgré le partage de nombreuses années de travail, ils n’avaient pas trop de moments privés sur la vie de l’autre, et qu’il s’agissait davantage d’une relation de partenaires que d’amitié. «Je n’ai pas tellement d’intimité; en dehors du temps où nous travaillions ensemble, nous n’avions pas de continuité dans notre relation », a-t-il expliqué.

D’autre part, et au milieu de la controverse sur les déclarations fortes de Susana GiménezIls l’ont interrogé sur ses phrases controversées sur la pauvreté. «Nous ne voyons pas Susana, ils me l’ont dit mais on ne sait jamais comment les choses se passent. Il est égal à lui-même, elle est apparemment très spontanée et dit ce qu’elle pense, mais je ne sais pas si c’est le cas », a-t-il déclaré.

En janvier 2019, Perciavalle a surpris – au milieu d’une interview télévisée – informant que Gasalla était malade: «Antonio n’est pas en bonne santé. Une fois que je l’ai emmené au Fleming Sanatorium, il était fiancé, maintenant je ne sais pas comment il va », a-t-il dit à l’époque, et a noté que le comédien combattait un« cancer de la cheville ». A cette époque, Gasalla a répondu sans donner trop d’explications: “Laissez Carlos dire ce qu’il veut”, a-t-il dit. Quelques jours plus tard, Perciavalle est allé s’excuser publiquement pour les commentaires faits à propos de son collègue.