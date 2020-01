Carlos Rodríguez reconnaît que son rêve est de jouer en Espagne | Réseaux sociaux sportifs

Le milieu de terrain de Rayados del Monterrey, Carlos Rodríguez, l’un des principaux jeunes talents du football mexicain, a reconnu lundi que son rêve en tant que professionnel est de jouer dans la ligue espagnole

“Le rêve de tout footballeur mexicain est d’être en Europe, mais personnellement j’aime la Liga depuis que je suis enfant, je ne sais pas si c’est à cause du football espagnol ou parce que j’ai été marqué par Barcelone et le Real Madrid en plus de l’Atlético. Toujours les équipes Des pointeurs de ce pays attirent mon attention “, a déclaré Rodríguez à EFE.