Carlos Sainz laisse le doute de son retour sur le Dakar, où il ne “bronzera” pas | Sports pratiques

Le pilote madrilène Carlos Sainz, qui vient de proclamer champion pour la troisième fois Rallye DakarIl a reçu un accueil chaleureux à l’aéroport de Barajas dimanche, où il a laissé la question de savoir s’il allait répéter l’expérience et a souligné que “Al Dakar ne va pas bronzer”.

Compliments 57 ans, Sainz a avoué qu’il se sentait “accablé“pour l’accueil à Madrid des fans et l’important pour lui est qu’il continue de s’amuser comme champion le plus vétéran du rallye le plus difficile au monde qui avait déjà remporté 2010 et 2018.

“Je me suis beaucoup préparé pour cette course, plus que ces dernières années. Ça n’avait pas l’air bien après le Dakar de l’année dernière (…), où nous n’étions pas si compétitifs. Mais nous avons essayé d’améliorer la voiture et la voiture a fonctionné parfaitement “, a-t-il expliqué lors d’une conférence de presse organisée par Red Bull, l’un de ses sponsors.

Sainz a souligné le combat avec cette victoire Nasser Al-Attiyah et Stéphane Peterhansel, avec qui il a joué dans “une bataille à trois”.

“Je suis très jolie”

“Le manteo de la dernière journée était très beau. Cela reflète le respect de la part des trois pilotes que nous luttions pour la victoire. Les trois pilotes et les trois copilotes ont vécu le risque; le sentiment à ce moment-là, avec les trois pilotes ensemble, est de reconnaître que nous avons beaucoup joué “, a-t-il déclaré.

De la victoire remportée en Arabie saoudite, le Madrid a noté qu’il l’avait obtenue “avec une marque différente”. “Cela me rend particulièrement excité d’avoir gagné avec Volkswagen, Peugeot et Mini. Je pense que Lucas Cruz (son copilote) et moi avons mis beaucoup d’efforts dans la partie développement automobile et gagner avec une troisième marque me rend très excité “, a-t-il déclaré.

Interrogé sur ses projets futurs, Carlos Sainz a déclaré qu’il prendrait une décision “plus calmement “. “J’ai gagné le droit de voir ma décision respectée, que ce soit dans un sens ou dans l’autre. J’aimerais que les gens qui me critiquent continuent de courir à mon âge, réfléchissent et respectent ma décision. Je ne trompe personne. Non Je vais au bain de soleil de Dakar “, a-t-il dit.

Fils fier

Carlos Sainz Jr Il s’est dit “fier” de la victoire de son père au Dakar, à 57 ans.

Le pilote espagnol de Formule 1, qui est allé avec son famille À l’aéroport Adolfo Suarez-Madrid Barajas pour recevoir son père, il a joué dans l’un des moments les plus émouvants de la conférence de presse.

“Tu es fait enfant et je suis fier de vous voir gagner à 57 ans “, a déclaré Carlos Sainz Jr dans une vidéo de félicitations dédiée à son père.

De son côté, le copilote de Carlos Sainz, Lucas CruzIl a dit que “c’est une fierté pour lui” de partager la voiture avec le triple vainqueur du Dakar, qui “a été tout dans le monde de la course automobile”.

“De mon côté droit, tout est très facile. Je dois me limiter à contrôler mon côté, car Carlos a été tout dans le monde de la course automobile. C’est une fierté d’être avec Carlos”, a ajouté Lucas Cruz.

Autre sportifs, comme Sergio Llull, Marc Márquez, Dani Pedrosa ou Gisela Pulido, ont également montré leur admiration pour Carlos Sainz, double champion du monde de rallye et triple champion de Dakar.

