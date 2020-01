Carlos Sainz remporte l’étape et consolide son leadership au Dakar

L’Espagnol Carlos Sainz (Mini) s’est vu décerner jeudi la cinquième étape du Dakar-2020, disputée entre Al Ula et Hail, en Arabie Saoudite, et consolide ainsi sa première place au classement général.

Sainz, qui s’était déjà imposé lors de la troisième étape de mardi, a terminé les 353 km de sections chronométrées avec 2 minutes et 56 secondes d’avance sur le Qatari Nasser Al-Attiyah (Toyota).

“Ce fut une étape difficile, physiquement, surtout à la fin. Au début, nous avions un pneu crevé. Ensuite, nous avons continué, après le groupement, à bien attaquer. Dans un endroit, nous avons perdu du temps, mais nous avons réussi à atteindre Nasser et nous allions les 3 voitures ensemble à fond “, a déclaré Sainz après l’étape.

Le Qatar Al Attiyah était également satisfait.

“Cela a été une bonne étape pour nous. Cependant, le tour a été plus favorable pour les buggys que pour les 4×4. Nous avons fait le nécessaire pour éviter les problèmes. Nous avions un pneu crevé à 5 kilomètres du but, mais nous avons préféré continuer sans changer la roue. Il y avait plus de chameaux que de dunes. Je pense qu’ils arriveront plutôt la semaine prochaine “, a expliqué le deuxième classé.

Après sa victoire d’étape mercredi, le Français Stéphane Peterhansel (Mini) a pris la troisième place, pénétrant dans la ligne d’arrivée avec 6 minutes et 11 secondes de retard de Sainz.

L’Espagnol Fernando Alonso (Toyota) a terminé l’étape en septième position, à 12 minutes et 23 secondes de Sainz.

Au classement général, Sainz, double vainqueur de l’épreuve (2009 et 2018), dispose de 6 minutes d’avance sur Al-Attiyha et de près de 18 par rapport à Peterhansel.

Fernando Alonso, dix-huitième au classement général, est à plus de trois heures de son compatriote (3h11: 50).

– Gain de prix sur les motos –

Sur les motos, l’Australien Toby Price (KTM) a été le vainqueur de l’étape.

Le dernier champion de l’épreuve, déjà imposé lors de la première étape, a atteint la ligne d’arrivée avec 1 minute et 12 secondes d’avance sur le Chilien Pablo Quintanilla et 2 minutes et 31 secondes sur l’Américain Andrew Short, les deux pilotes de Husqvarna .

“Ce fut une bonne journée. J’ai attaqué le plus au début et j’ai pu atteindre les autres rapidement. Ensuite, nous avons continué en groupe. Mais ensuite j’ai pensé que je devais accélérer et j’ai continué seul. Je suis content du résultat”, a déclaré Price. .

De manière générale, l’Américain Ricky Brabec (Honda), qui a terminé l’étape en quatrième position, conserve la tête, devant Price, qui se place neuf minutes et six secondes.

L’Argentin Kevin Benavides (Honda), neuvième de l’étape, et le Quintanilla chilien et José Ignacio Cornejo (Honda) occupent respectivement les troisième, quatrième et cinquième positions au général, à 11:31, 16:01 et 20:25, respectivement. .

Benavides et Cornejo, qui avaient remporté l’étape mercredi, ont perdu les deuxième et troisième positions qu’ils occupaient au général.

“Ce fut une étape difficile, compliquée en navigation. J’ai laissé derrière, troisième. Nacho (Cornejo) et Ricky (Brabec) ont fait du bon travail. J’ai pu les suivre et je suis content du rythme. Dans la dernière partie, j’ai eu un petit tomber et je me suis un peu séparé d’eux, mais rien. Aller en troisième position est très difficile à naviguer, voir les traces de pas et le sol était de sable avec de la pierre. Une journée très difficile “, a expliqué l’Argentin Benavides.

Le Britannique Sam Sunderland, vainqueur en 2017 et sixième du général au début de l’étape, a dû partir après une dure chute alors qu’il avait parcouru la moitié du parcours du tronçon chronométré.

Vendredi, le Dakar quitte Hail pour rejoindre Riyad, sur une longue étape de 830 km, dont 478 de tronçons chronométrés, avant de se reposer dans la capitale du royaume.