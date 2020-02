Carlos Salinas de Gortari: l’histoire du jour où il a tué son domestique avec son frère

Le 18 décembre 1951, les habitants de la rue Palenque, dans le quartier de Narvarte, ont entendu un grondement au numéro 425.

Les petits Carlos (4), Raúl Salinas (5) et Gustavo Rodolfo Zapata (8) Ils venaient de tuer la femme de chambre.

Alors que les trois jouaient à la “guerre”, ils ont abattu une fillette de 12 ans d’origine indigène identifiée comme Manuela. Il a été abattu avec un fusil de calibre 22. Le projectile lui a percé la pommette gauche et s’est logé dans la tête. Les enfants n’avaient pas une idée exacte de ce qui venait de se passer.

Quand l’autre femme de chambreMaría Torres GarridoIl leur a demandé ce qu’ils avaient fait, ils ont répondu, plein de satisfaction:

–Nous avons déjà tué Manuela!

Le fusil de calibre 22 a été trouvé par les autorités à l’intérieur de la maison et, selon la trajectoire qui a suivi la balle, il a été présumé que les coups de feu avaient été tirés depuis le hall de la maison.

Dans votre déclaration, Mme Marguerite, mère de Carlos et Raúl, a déclaré qu’à environ 11h00, il avait besoin de sortir dans la rue pour faire des achats, laissant les enfants à la maison sous la garde de sa femme de chambre Manuela.

À son retour, une heure et demie plus tard, il a appris des voisins que quelque chose de grave s’était produit. La police ne lui a pas permis d’entrer dans sa propre maison. Elle a dit plus tard que le fusil avec lequel sa femme de chambre avait été assassinée était son mari, l’avocat Raúl Salinas Lozano, dans un placard où ses enfants auraient dû l’emmener imprudemment.

Carlos, interrogé sur ce qui s’était passé, a déclaré: “Je l’ai tuée avec une balle, je suis un héros», Expliquant plus tard qu’ils ont joué au« tir »avec leur femme de chambre qui se consacrait à l’époque au nettoyage de la maison.

Une déclaration a également été María Torres Garrido, qui a dit qu’il ne se rendait pas compte de la façon dont l’accident s’est produit, car il était à l’époque dédié à son travail. Il a dit qu’il avait toujours l’habitude de regarder Manuela – qu’il n’avait que un mois et demi après avoir commencé à travailler dans cette maison – et que quand il regardait pour voir ce qu’il faisait, il la trouvait déjà sans vie, lui disant aux enfants qu’ils l’avaient tuée.

Carlos, le plus jeune des enfants, allait finir par devenir président du Mexique entre 1988 et 1994. Son mandat a été marqué par l’ombre d’une fraude électorale aux élections de 1998.

Le candidat de gauche, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, a accusé le gouvernement PRI de modifier les résultats des élections. Dans le décompte des voix, Cárdenas était en tête lorsqu’un «panne du système», Qui, une fois normalisé, a donné le vainqueur à Carlos Salinas.

Son administration a également été marquée par la privatisation des Pemex, CFE, Telmex et banque mexicaine.

C’est le président qui a négocié la Traité de libre échange en 1993, malgré le désaccord de milliers de petits entrepreneurs.

Cette même année, ils ont assassiné le candidat à la présidence du PRI, Luis Donaldo Colosio; et vox populi a désigné Carlos Salinas comme l’auteur intellectuel.