Carlos Slim déclare 3,046% à Metrovacesa

6 février (.) – La société Inversion de Carso, contrôlée par le magnat mexicain Carlos Slim, a déclaré jeudi dans une notification adressée à la National Securities Market Commission qu’elle avait atteint une participation de 3 046% dans le capital de Metrovacesa.

Au prix du marché actuel, les 4 619 910 actions immobilières espagnoles contrôlées par Slim ont une valeur d’environ 43,5 millions d’euros.

Après être entré dans l’immobilier espagnol en 2012 avec l’achat d’un portefeuille d’actifs à Caixabank, l’homme d’affaires mexicain contrôle entre les participations directes et indirectes 81% du groupe de construction et d’infrastructure FCC et 71% de Realia Real Estate.

Le mois dernier a également révélé la prise de participation de 3 006% dans l’immobilier Quabit, où il détient 4 471 837 droits de vote.

