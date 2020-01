Carlos Trejo a parlé pour la première fois du moment difficile qui l’a fait devenir les “Ghostbusters”

Pour beaucoup, Carlos Trejo est un personnageMais parler aux fameux Ghostbusters, c’est rencontrer un homme franc, au tempérament indomptable qui ne pardonne pas les injustices.

Trejo prétend mener une vie très paisible et ne pas avoir de comptes en souffrance, en plus d’être enquêteur paranormal, Carlos est un expert-comptable diplômé de l’École supérieure des études comptables (ISECF), avocat à l’UNAM et a étudié la carrière en communication pouvoir parler à la télévision

Infobae Mexique Il a parlé exclusivement avec Carlos Trejo et c’est ainsi qu’il définit le personnage qui l’a rendu célèbre: «C’est un personnage qui n’a jamais été prévu, qui aujourd’hui est dans cette interview et demain avec le président de la république, est un personnage sans poses qui sera toujours authentique. »

Ghostbusters ne parle presque jamais de lui et bien qu’il ne conditionne aucune interview, il n’ouvre presque jamais cette porte d’enfance, pleine de douleurs corrosives.

“Carlos Trejo est un guerrier qui depuis l’enfance a appris à ne pas mettre les deux genoux au sol, une personne qui s’est battue pour ses idéaux et un enfant qui voulait rêver et qui a appris à réaliser ses rêves»Ghostbusters a partagé notre discours.

Trejo reconnaît son caractère trempé, c’est un homme rigide qui n’a pas l’habitude de dire ce que les gens veulent et de se demander quelle est sa plus grande peur? Sa réponse a été plus que curieuse: “Se remarier, parce qu’il est un salaud”, a-t-il plaisanté.

Carlos est devenu orphelin à 9 ans, ses parents sont décédés dans un accident de voiture en 1976. À cet égard, il a déclaré que les blessures se sont refermées et que l’apprentissage demeure.

«Les gens ne savent pas que je viens d’une famille d’artistes, ma grand-mère était« La Güera Cuevas », une des voix préférées du chanteur Cuco Sánchez. Mon père biologique ne le connaissait pas, mais mon beau-père était Guillermo Lepe, le compositeur de la chanson «Sad Memories» cousin frère de l’actrice Ana Berta Lepe, qui a servi de modèle pour l’ange de l’indépendance, également dans ma famille Marco Antonio Campos, qui n’est ni plus ni moins que Biruta, Biruta et Capulina.

L’enquête du paranormal a vécu des moments inoubliables entourés d’abondance dans sa maison d’enfance à Lomas de Chapultepec, ils se sont retrouvés dans un quartier près de Garibaldi, dans l’un des quartiers les plus dangereux du Mexique.

«Ma grand-mère était une sainte, mais une sainte idiote, elle a donné l’héritage de mon oncle à un oncle qui était alcoolique, à l’âge de 12 ans j’ai fini par vivre dans la rue, puis nous nous sommes retrouvés dans un quartier autour de Garibaldi, honnêtement Dieu nous a cherché beaucoup, je n’ai jamais essayé de drogues, mais ce fut une enfance très difficile. Pour ce gars, la meilleure chose qui puisse arriver est que ma mère est morte“Il a rappelé.

De là, Carlos déteste les alcooliques, c’est pourquoi son équipe essaie de maintenir les gens dans un état gênant.

Carlos Trejo a également écrit d’innombrables livres, l’un d’eux le plus lu au Mexique, pour Editorial Planeta, où il bat des records et devient un phénomène.

“A cette époque, j’ai entendu Carlos Loret de Mola dire que Cañitas était le livre le plus vendu au Mexique, je voulais aller à Guadalajara pour une présentation de l’éditeur, mais ils m’ont dit non, puis ils m’ont parlé d’aller, mais je leur ai dit d’aller baiser leur mère“

Carlos Trejo ne s’emmêle pas, il n’a pas peur de la mort ou de ce qu’ils diront, ça ne le dérange pas de bien paraître ou pas: «Je suis en paix avec Dieu et avec le diable, mon attitude sera toujours bonne s’ils me traitent bien, si quelqu’un arrive et m’offense, je donne naissance à la mère », a conclu le communicateur qui a su surmonter sa peur même de lui-même.