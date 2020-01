Carmen Maura, Ballet de La Scala et Berezovsky, au Palais des Festivals | La culture

Les acteurs José Sacristán et Carmen Maura, le Ballet de la Scala de Milan et le violoniste russe Boris Berezovsky font partie des protagonistes de la nouvelle saison du Palais des Festivals de Cantabrie, qui proposera une trentaine de propositions du 20 février au 5 juin.

Le vice-président et ministre de la Culture de la Cantabrie, Pablo Zuloaga, a présenté jeudi la programmation du théâtre cantabrique, qui vise à fidéliser le public régulier et à attirer de nouveaux téléspectateurs avec une offre axée sur la qualité, la variété et l’équilibre.