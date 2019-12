Caro Quintero et les 10 plus recherchés par le FBI

"Ce sont les visages des crimes, nous les exposons pour que le monde les voie", lit le site officiel de la Bureau fédéral d'investigation des États-Unis (FBI).

Sur la liste Les dix plus recherchés comprendre le Bonnet mexicain, Rafael Caro Quintero, mais aussi d'autres suspects de crimes commis au cours des 15 dernières années. En rendant ces données publiques, les États-Unis envoient un message clair aux alliés et aux ennemis: "nous attendons des résultats".

Vous trouverez des portraits, de brèves descriptions et les frais facturés dans la section. Ils donnent leurs noms, photos, volent leur anonymat.

Le FBI a commencé à publier le catalogue des criminels il y a 69 ans, plus de 500 criminels l'ont traversé. Les personnes quittent la liste si elles sont capturées, si leurs accusations criminelles sont rejetées ou si elles ne sont plus conformes à la description du Bureau fédéral d'enquête.

L'homme de 58 ans est recherché pour avoir prétendument tué sa femme et ses deux jeunes enfantsEn plus de démolir la maison où ils vivaient à Scottsdale, Arizona, en avril 2001.

Le Federal Bureau of Investigation décrit Fisher comme un homme en bonne forme physique et un amoureux passionné de la nature, chasseur et pêcheur. Il a une couronne d'or remarquable sur sa première dent bicuspide supérieure gauche. Vous pouvez marcher avec une posture droite exagérée et votre poitrine poussée en raison d'une blessure au bas du dos.

Pour Robert Fisher, le FBI offre une récompense pouvant atteindre 100 000 USD pour les informations ayant conduit à son arrestation.

Bhadreshkumar Chetanbhai Patel

Chetanbhai Patel est né à Kantrodi Ta Viramgam, Gujarat, Inde le 15 mai 1990. Il est devenu une cible du FBI pour avoir prétendument tué sa femme en la frappant plusieurs fois avec un objet, tandis que les deux travaillaient dans une boutique de beignets à Hanovre, Maryland, le 12 avril 2015.

Un jour après le crime, le tribunal de district du Maryland a émis un mandat d'arrêt et a été accusé de meurtre au premier degré, de meurtre au deuxième degré, d'agression au premier degré, d'agression au deuxième degré et d'arme dangereuse dans l'intention de blesser.

Patel a été vu pour la dernière fois dans la région de Newark, New Jersey. Une récompense de 100 000 USD lui est offerte.

Jimenez, 37 ans, est le numéro 522 en fuite sur la liste des dix plus recherchés du FBI.

Il est actuellement recherché pour son implication présumée dans le meurtre de sa nouvelle épouse le lendemain de son mariage. Selon les rapports, le 12 mai 2012 Jimenez aurait poignardé sa femme dans sa voiture, puis aurait traîné le corps dans la baignoire de son appartement à Burbank, Illinois.

Un mandat d'arrêt a été émis le 15 mai 2012. Quelques jours plus tard, il a été accusé par le gouvernement fédéral d'évasion illégale pour éviter d'être poursuivi.

Jimenez s'est peut-être enfui à Durango, au Mexique, plus précisément dans la région de Santiago Papasquiaro. Vous pouvez également fréquenter Reynosa, Tamaulipas.

Le FBI offre une récompense pouvant aller jusqu'à 100 000 USD pour les informations qui conduisent à l'arrestation du criminel.

La quatrième place dans la liste des plus recherchés par le FBI est pour Alejandro "Alex" Castillo qui est recherché pour le meurtre d'une femme de 23 ans à Charlotte, Caroline du Nord.

On pense que le sujet s'est enfui au Mexique en août 2016, après avoir prétendument tué Truc Quan "Sandy" Ly Le.

L'affaire a commencé avec la disparition de trois personnes, dont Alex, Sandy et Mia Feaster, qui avaient travaillé dans un restaurant de Charlotte.

Selon le dernier message de la victime mortelle, Alex lui devait de l'argent pour ce qu'il a cité dans un endroit pour payer le prêt. Peu de temps après, elle a été retrouvée sans vie.

Après les événements, Alex et Mia ont franchi la frontière mexicaine. Ce dernier a été remis aux autorités d'Aguascalientes le 20 octobre 2016, mais Alex s'est enfui dans la ville de San Francisco de los Romo ou Pabellón de Arteaga, dans cette entité mexicaine.

Le criminel présumé a actuellement 21 ans.

Originaire du Sinaï, en Égypte, Yaser Abdel est recherché pour son implication présumée dans les meurtres de ses deux adolescentes, décédé de plusieurs blessures par balle le 1er janvier 2008 à Irving, au Texas.

Les caractéristiques physiques de l'homme peuvent varier pour cacher son identité. Portez toujours des lunettes de soleil foncées, à l'intérieur comme à l'extérieur. Il fréquente les restaurants Denny et IHop et fume des cigarettes Malboro Lights. Il aime les chiens, en particulier les bergers allemands en beige et noir. Il est également connu pour toujours porter une arme.

Le FBI offre une récompense pouvant atteindre 100 000 USD pour les informations ayant conduit à votre arrestation.

L'ambition a conduit un Master en commerce international et avec la capacité de parler français à la liste des plus recherchés du FBI.

Selon le Federal Bureau of Investigation, en 2004, l'homme de 48 ans aurait tiré et tué un gardien de voiture blindée devant un cinéma à Phoenix, en Arizona. Puis il s'est enfui avec l'argent qu'il a volé.

Jason Derek est connu pour fréquenter les boîtes de nuit où il aime exposer ses véhicules, bateaux et autres jouets à prix élevé. 200 000 USD sont offerts pour sa capture.

La capture du citoyen originaire du Honduras coûte 100 000 USD. Il est recherché pour son implication présumée dans l'enlèvement et le meurtre d'une fillette de cinq ans à Philadelphie, en Pennsylvanie.

L'enfant a été portée disparue fin juillet 2000 et deux mois plus tard, elle a été retrouvée étranglée dans un appartement près du lieu de son enlèvement.

Selon le FBI, le sujet est recherché depuis 2012, date à laquelle il a tué par balle sa belle-fille, Tammy Palmer, Devant sa maison près de Willow Grove Road à Stony Point, New York.

Ensuite, Eugene Palmer a quitté la scène dans une camionnette, qui a été abandonnée dans le parc d'État Harriman.

Palmer serait armé et dangereux. Il est connu pour être un amoureux de la nature expérimenté et passionné, avec un intérêt pour les voitures et les courses. La récompense pour le criminel numéro 8 sur la liste des personnes les plus recherchées est de 100 000 USD

Santiago Villalba Mederos

Considéré comme armé et extrêmement dangereux, Villalba Mederos, alias "Pucho" est recherché pour son implication présumée dans plusieurs crimes commis en 2010, à Tacoma, Washington.

L'un des crimes s'est produit le 7 février 2010, lorsque Mederos a cherché des cibles possibles auprès de gangs rivaux.

Il est présumé qu'en raison de la couleur de sa voiture, semblable à celle d'un criminel ennemi, deux frères, sans aucune activité de gang, ont été attaqués par Mederos.

L'attaque a entraîné la mort d'une femme de 20 ans, tandis qu'un homme de 19 ans a été grièvement blessé.

"Pucho" parle anglais et espagnol et a des liens à Guerrero, au Mexique.

Le 12 avril 2018, les autorités du FBI ont notifié l'incorporation du Capo mexicain, Rafael Caro Quintero, sur la liste des dix fugitifs les plus recherchés, et a annoncé son engagement à traduire en justice le dangereux criminel, responsable du meurtre brutal de l'agent de la DEA, Enrique Camarena Salazar en 1985.

À la fin des années 1970, Caro Quintero était considéré comme l'un des précurseurs du trafic de drogue, contribuant à la formation du cartel de Guadalajara. À ce moment Il est devenu l'un des principaux fournisseurs d'héroïne, de cocaïne et de marijuana aux États-Unis.

En novembre 1984, les autorités ont fait une descente dans une plantation de marijuana appartenant à Quintero. Le défunt cartel de Guadalajara a blâmé la démolition de l'agent spécial, Camarena Salazar, et a décidé de riposter.

L'ancien Marine, pompier et policier était sur le point de débloquer un pipeline de drogue du Mexique aux États-Unis; Cependant, avant de pouvoir exposer les opérations de trafic de drogue, il a été kidnappé alors qu'il se rendait déjeuner avec sa femme le 7 février 1985 à Guadalajara, Jalisco.

Apparemment, les commandes venaient de Caro Quintero. Camarena serait décédée trois jours après son enlèvement, mais son corps n'a été retrouvé que le 5 mars 1985.

Le 30 juillet 1992, le tribunal de district des États-Unis a émis un mandat d'arrêt fédéral, accusant le baron de la drogue mexicain de crimes violents en faveur du crime organisé, de complot pour kidnapper un agent fédéral et de meurtre grave.

Le programme de récompenses en matière de stupéfiants du Département d'État offre 20 000 000 USD pour des informations menant à l'arrestation de Rafael Caro Quintero.