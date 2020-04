Casera découvre que son locataire est infirmier et lui pardonne deux mois de loyer

Une femme, propriétaire d’un appartement loué à une infirmière, a décidé de ne pas percevoir son loyer pour les deux prochains mois.

Ce qui précède, en reconnaissance du travail que l’infirmière effectue quotidiennement pour tenter de mettre fin à la pandémie de COVID-19.

Mayra Berón, 32 ans, travaille comme infirmière en thérapie pédiatrique à l’hôpital municipal Leónidas Lucero, au sud de Buenos Aires, en Argentine.

Lorsque le propriétaire de l’appartement qu’elle loue lui a pardonné son loyer pour deux mois, Mayra n’a pas su remercier le geste de sa logeuse.

“Je ne m’attendais pas à un geste de la part de quelqu’un simplement à cause de ma profession, car nous considérons que c’est notre travail et il n’y a pas d’autre choix que d’être dans la tranchée.”

La propriétaire, nommée Mercedes Fonseca, a envoyé un message via WhatsApp à son locataire pour lui communiquer la bonne nouvelle:

“Il ne suffit pas à 9 heures du soir de sortir pour applaudir. J’avais pensé de quelle manière, pour pouvoir faire quelque chose pour quelqu’un en lien avec la santé. J’ai senti que si l’univers m’aide, je dois redonner quelque chose au monde. “

Comment est né le bon geste de Mercedes?

Tout a commencé lorsque la propriétaire a reçu la facture d’électricité, alors elle l’a envoyée à son locataire, Mayra. Cependant, à ce moment, la jeune femme a répondu qu’elle venait de rentrer de sa garde.

“Et je lui ai demandé ‘où travailles-tu?’ Parce que je ne la connais pas en personne et je ne savais pas non plus où elle travaillait. Quand il m’a dit que j’étais infirmière et que j’étais à l’hôpital, j’ai dit grand, Dieu me l’a envoyé. Là, je lui ai dit de ne pas me payer pendant quelques mois parce que c’est une façon de collaborer avec quelqu’un qui représente tout le monde qui fait quelque chose pour les autres. “

