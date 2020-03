Cazzu: “Je me sens partie intégrante de l’histoire musicale de mon pays”

Cordoue, Rosario, Mendoza, Mar del Plata, Ushuaia, Comodoro Rivadavia, San Juan, Tucumán, Punta del Este, Asunción, Mexico, Punta Cana, Barcelone, Tenerife, Alicante, Zurich, Milan. Les noms des villes passent à toute vitesse et se rejoignent dans un parcours imaginaire, sans fin et vertigineux. Ce ne sont que quelques-uns des endroits qu’il a traversés Cazzu au cours des neuf derniers mois, à bordErreur 93», Son deuxième album.

À Buenos Aires, il a présenté trois fonctions à guichets fermés au Théâtre de l’Opéra, qui ont préparé le terrain pour l’avenir, du moins en termes de dimensions: son premier spectacle au Luna Park, vendredi prochain, le 14 mars.

C’est cet ensemble de chansons traversé par le piège – combinant reggaeton, ballades, rock et pop – qui a fini par le rendre irrésistible pour la foule et qui a réaffirmé son rôle de “chef” de la scène. Peut-être que le plus simple – et en même temps le plus oisif – est de parler de leur nombre impressionnant, tous des «millionnaires». Mais ceux-ci sont constamment mis à jour et laissent le sens artistique de leur existence dans un contexte injuste.

Quelques jours avant l’édition de son single “C14TORCE III”, les dernières nouvelles de Cazzu (alter ego de Juliette Emilia Cazzuchelli, 26 ans) avaient été ses débuts de bon augure dans le dernier Rock Cosquín. Là, il a croisé Les Gardelitos et il est allé chanter pour son spectacle (“Call Me”), puis a invité Eli Suárez lui-même, qui a apporté une autre couche de drame au rockeur “Pénalités et problèmes”. “J’ai eu mon baptême de Cosquín avec eux: après avoir chanté dans son récital, je me suis senti plus endossé et je ne suis pas allé à mon spectacle avec autant de peur”, a-t-il avoué. Infobae.

-Vous avez des collaborations très diverses: Jimena Barón, Nicki Nicole, Duki. Qu’est-ce qui vous séduit lorsque vous travaillez avec d’autres artistes?

-Tu sais qu’il y a beaucoup de choses qui sont spontanées. Je pense que ma collaboration la plus différente, en ce moment, est celle de Jime (“Qui a commencé”). Alors que nous ne sommes pas aussi loin que les femmes, musicalement et au niveau ambiant, pour moi c’était un autre pet, re différent. Par rapport aux autres, peu importe à quel point nous sommes différents les uns des autres, ces genres sont forgés à partir de collaborations. Et j’aime rencontrer les gens avec qui je collabore, pour savoir qu’il y a une énergie, qu’on s’entend. Je ne vais pas avoir de collaboration avec quelqu’un qui est capable je le connais et a un flá qui n’est pas le mien. J’aime que les collaborations parlent entre nous et non entre managers.

-Comment vous entendez-vous avec la création de disques, étant d’une génération plus habituée à l’édition de singles?

-Pour moi, le travail est important. Je suis très conceptuel et, à partir du concept qui se développe, il y a tout un spectacle, une tournée, une esthétique. Tout un groupe d’émotions et un moment, pour moi et pour tous ceux qui veulent partager avec moi le sentiment de la musique. Et j’aime ça, j’ai grandi en écoutant des disques entiers. J’adore les concepts. Mes émissions sont conceptuelles, les disques ont un flash qui doit être cohérent. Mon précédent album, qui était indépendant et méga underground, avait aussi son concept, son flow. Je trouve que c’est un bon moyen de construire de la musique.

-Dans “Erreur 93”, la clé semble montrer un aspect plus vulnérable de votre personnalité. Comment as-tu travaillé?

-Oui, j’avais une énergie basée sur le fait que les gens m’accordaient un peu plus d’attention et je ne voulais pas être “la fille” ou “la femme” qui fait de la musique. Je ne voulais pas que tout ce qui était reçu soit d’abord une femme, puis une artiste. Je voulais parler de choses et je voulais brouiller cette attention qui était mise sur “euh, wow, une femme qui rappe, une femme qui triche, une femme dans ce genre d’hommes.” J’étais un peu épuisé par cette appréciation. Je voulais que quelqu’un m’écoute et me dise “che, cette chanson est plutôt bonne”. Cela n’avait pas de sexe. Je voulais aussi sortir de ma popularité: j’avais la facette d’être celui qui chantait magnifiquement dans de longues chansons de nombreux hommes. Et je voulais montrer aux gens ce que je suis quand je suis seul, quand je dois faire une chanson à partir de zéro.

– Êtes-vous l ‘”Erreur 93″? Vous considérez-vous comme une erreur?

– “L’erreur 93” a à voir avec le moment où tout cela est sorti, étant donné qu’il s’agit d’un disque de musique urbaine. Et du coup que les gens qui écoutent de la musique urbaine ne la comprennent pas tout à fait. Pour moi, c’était amusant de dire “erreur”. Je suis l’erreur de cette matrice, cela sortira comme il sort.

-Il y a une phrase de “Vu à 00h00” qui dit: “Même si je demande à Dieu, bébé, tu ne m’appelles jamais”. Tu crois en Dieu?

-Je crois en Dieu, je crois en un destin différent de celui-ci. Dans un autre avion. Je pense que ce n’est pas le dernier exemple et je suis excité de savoir que cela ne peut pas être tout parce qu’il y a beaucoup de choses qui sont trop basses. Je suis très fantaisiste, imaginatif. Et j’aime tout ce qui entoure l’idée de Dieu, à l’exception des règlements ecclésiastiques, catholiques, apostoliques, romains, que je connais très bien en fait.

-Venís de Jujuy, une province traditionnellement conservatrice.

-Oui, bien que nous ayons également de nombreuses activités païennes dans le nord. Je suis allé dans une école très catholique qui m’a fait me demander beaucoup de choses sur Dieu, parce que ce qu’ils m’ont dit que je n’aimais pas. Je pense donc que je veux voir où je vais. Et j’ai commencé à lire beaucoup sur les choses apocryphes et les différentes façons de penser. Évidemment, je suis loin de comprendre, de savoir ce qui est vrai, ce qui ne l’est pas, mais j’ai l’idée de sentir que c’est quelque chose de beaucoup plus énergique, beaucoup plus simple et assez loin de la conception que nous avons. Je pense que mon pod est beaucoup plus ésotérique avec tout ça. J’aime penser à l’histoire angélique et à tout ce qui me fait clignoter, imaginer des êtres que je ne vois pas. C’est la partie la plus amusante d’entrer dans ces mondes.

– Aviez-vous des copines imaginaires ou les avez-vous encore maintenant?

-Je pense que j’ai mes amis imaginaires maintenant, tout récemment. Je ne les avais pas en tant que fille, je pense. Mais je me souviens d’une histoire très particulière: j’étais somnambule quand j’étais petite et mon père s’amusait, riait parce que je me suis soudainement présenté en marchant, en faisant des choses très étranges, en ouvrant le réfrigérateur, en me réveillant dans le froid du réfrigérateur. J’ai dit à un professeur de mathématiques et elle m’a dit qu’un elfe m’appelait. Laissez-le mettre du talc sur le sol pour voir ses empreintes. Après cela, je n’ai pas pu dormir. J’avais 7, 8 ans, j’étais très jeune et j’ai commencé à voir des elfes partout. Dans mon imagination, quelque part dans mon cerveau, je sentais qu’il y avait des elfes. Avant cela, dans le nord, il y a un gobelin appelé Coquena: c’est le gobelin de la Puna, qui est censé prendre soin des lamas, des vigognes et de tous les êtres qui se promènent. Ma maman a mis un poncho andin et je suis sortie en disant “Maman, je suis la Coquena” (rires). J’ai toujours eu un flash avec Coquena.

-La vidéo de “You lied” montre les choses que nous ne voyons pas, ce qui est, ce qui n’est plus, tout est passé à travers le filtre de la “emo girl”. D’où cela vient-il?

-Pour moi, c’est très amusant de montrer dans une vidéo quelque chose que je ne peux pas vous montrer en réalité, que nous ne pouvons pas trouver. Je suis un fan du cinéma magique, de la science-fiction et de tout ce qui a à voir avec la construction de choses … J’aime inviter des gens ailleurs, dans d’autres avions. Dans ma tête, je suis un monde de choses qui n’existent pas. “You lied” montre cette ambiguïté qui habite en moi, quelque chose de méga effrayant, méga sombre, mais en même temps très tendre.

– “Je mourrai rockin ‘mais en pensant à toi”

-Exactement. C’est vrai (rires). C’est une chanson super mignonne qui fait allégorie à des amants capables beaucoup plus tragiques. C’est méga tragique et implique des choses plus sombres même si elles sont cachées, disons.

– “Regardez où le pire de la classe est venu”, dit la dernière chanson de l’album (“The Class”), à laquelle #ModoDiablo (Duki, Ysy A et Neo Pistea) participe. En quelques années, ils se sont tournés vers la musique populaire argentine. À quoi ça ressemble d’être là-haut?

-C’est fou, c’est fou. Parce qu’en même temps, vous ne vous sentez partie à rien. Parce qu’hier, les enfants étaient sur la place, en style libre et étaient populaires dans des endroits où ce qui est censé être populaire n’était pas impliqué. Il y a une génération entière qui connaissait certains enfants que la télévision et la radio n’avaient aucune idée de ce qui se passait. Dans mon cas, je dois en être plus spectateur et avoir construit à partir du métro. Il n’y a pas longtemps, il y avait une rivalité entre ceux d’entre nous qui pensaient que nous faisions des choses dans le métro et les enfants qui se battaient. Jusqu’à ce que cela soit dissous, nous sommes devenus un. Et … c’était une nécessité du peuple, du pays. Cela devait arriver. C’était un groupe un an, un autre groupe l’année suivante: Tan Biónica est apparu, La Beriso est apparu. Mais c’était un mouvement. Nous étions beaucoup, nous sommes beaucoup et chaque fois nous sommes plus. Et il y a beaucoup de gens qui veulent monter ce mouvement. Et c’est très bien. Je me sens partie intégrante de l’histoire musicale de mon pays.

-Comment gérez-vous les attentes à votre sujet?

-Quand le spectacle est à moi, quand je sais que tous ces petits cœurs sont venus me voir, je suis une sorte de machine qui fait de l’énergie. Après que je puisse finir par m’évanouir, je ne sais pas. J’aime les regarder tous en face, voir les réactions. Pour moi ce n’est pas une masse, je les cherche, je vois ce qu’ils mettent, ce qu’ils font. Et c’est ainsi que j’apprends à construire: si je n’avais pas cette attention, je ne saurais pas continuer à leur en donner plus. Cela me fait flash que tant de gens veulent me voir. Je ne veux même pas me voir dans le miroir. “Euh, encore vous?”

-Combien de Juliette est à Cazzu?

-Un groupe, beaucoup. Il y a une Juliette exagérée à certains moments. Il y a de nombreux moments de Cazzu où il dit des choses que Juliette ne fait pas du tout. Mais je pense à eux, de toute façon. J’aime être une voix de représentation parce qu’en vérité, si nous devions chanter tout le temps sur qui nous sommes, ce serait assez ennuyeux. Au moment où notre carrière commence et nous disons aux gens «Aujourd’hui, je suis allé à Tucumán-e-made-seven-shows». On puise dans tout, ce qui se passe, ce qui ne vous arrive pas. Je suis tout à fait Cazzu, mais parfois Cazzu est la personne que j’aimerais être et souvent ce n’est pas encouragé.

-Comment aimeriez-vous que je continue ce film?

-J’espère que ça va bien. J’ai un peu peur.

– J’ai très peur de l’intolérance. Aux réseaux sociaux, à la légèreté de la critique, de la critique qui vous fait mal, qui détruit votre cœur. Nous avons un mauvais contact avec des gens que nous ne connaissons pas et que nous n’avons jamais vus. Je ne sais pas, Madonna: on peut mentir à son sujet, Madonna est totale, rien ne se passe. Mais d’un autre côté, Madonna peut lire ce que nous mentons à son sujet et cela lui fait mal. Donc, cette légèreté qui abonde dans les réseaux me fait peur. Je marche dans la vie en essayant de me sentir libre, mais je ne le ressens toujours pas

-Comment vous bloquez-vous de déteste? Parce qu’il semble impossible d’y échapper.

-Je fais des processus mentaux où je dois nécessairement me rappeler quelque chose de très stupide: “Allez-y un frère, il y a plus de commentaires positifs que négatifs, calmez-vous un an et demi, assez.” Mais c’est méga difficile: un commentaire négatif, c’est comme s’il éclipsait 300 points positifs. Nous sommes débiles. Mais j’évite aussi certaines choses. J’ai appris à gérer certaines choses, à rire de certaines choses. Ce sont des constructions éternelles, même si elles ont passé 30 ans de carrière ça restera facile. Je vous dis que j’ai peur de cela parce que j’espère continuer à le soutenir et continuer à le porter avec courage.