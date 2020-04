CDC ajoute 6 nouveaux symptômes possibles de coronavirus

Les Centers for Disease Control and Prevention ont ajouté six nouveaux symptômes à sa liste de signes possibles du coronavirus. Auparavant, les CDC ne notaient que la fièvre, la toux et l’essoufflement comme symptômes.

L’agence a mis à jour sa liste pour inclure: frissons, tremblements répétés avec frissons, douleurs musculaires, maux de tête, maux de gorge et nouvelle perte de goût ou d’odeur. L’essoufflement a également été remplacé par «essoufflement ou difficulté à respirer». La liste complète est maintenant:

FièvreTouxEssoufflement ou difficulté à respirerRéfrigérationsRé tremblements répétés avec frissonsDouleurs musculairesMaux de têteMaux de gorgeNouvelle perte de goût ou d’odeur

Un nez qui coule se produit rarement avec COVID-19, et les éternuements ne sont toujours pas un symptôme du virus.

“Les personnes atteintes de COVID-19 ont présenté un large éventail de symptômes – allant des symptômes bénins aux maladies graves”, lit le site Web du CDC. L’un des neuf symptômes actuels peut apparaître entre 2 et 14 jours après l’exposition au virus, selon l’agence.

Le CDC recommande que les gens consultent immédiatement un médecin s’ils développent l’un de ces signes d’avertissement d’urgence:

Difficulté à respirer Douleur ou pression persistante dans la poitrine Nouvelle confusion ou incapacité à susciter Brûler les lèvres ou le visage

Le Dr William Jaquis, président de l’American College of Emergency Physicians (ACEP) a déclaré à CBS News en mars que les trois symptômes les plus courants étaient la fièvre, une toux sèche et un essoufflement. Les experts médicaux disent que les courbatures, les maux de gorge et la fatigue surviennent parfois avec le coronavirus, mais sont plus souvent associés à la grippe.

Selon l’Organisation mondiale de la santé, les symptômes les plus courants sont la fièvre, la toux sèche et la fatigue. “Certains patients peuvent souffrir de maux et de douleurs, de congestion nasale, de maux de gorge ou de diarrhée”, indique le site Web de l’OMS. “Ces symptômes sont généralement légers et commencent progressivement. Certaines personnes sont infectées mais ne présentent que des symptômes très légers.”

Alors qu’environ 80% des personnes se remettent de la maladie sans avoir besoin de soins hospitaliers, l’OMS prévient qu ‘”environ 1 personne sur 5 qui contracte le COVID-19 tombe gravement malade et éprouve des difficultés à respirer”.

“N’importe qui peut attraper COVID-19 et tomber gravement malade”, selon l’OMS. “Même les personnes présentant des symptômes très légers de COVID-19 peuvent transmettre le virus. Les personnes de tous âges qui souffrent de fièvre, de toux et de difficultés respiratoires devraient consulter un médecin.”

