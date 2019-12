CDMX: Uber Escrow sera rendu public début 2020

Fonds détenus dans une fiducie de plateforme de transport comme Uber Technologies Inc. sera transféré dans les coffres publics de Mexico au début de la nouvelle année grâce à des changements dans le code des impôts, a rapporté le gouvernement local.

Le changement permettra à la ville de révéler comment l'argent est dépensé, dit-il. Le gouvernement a donné les détails dans un communiqué cette semaine, suite à une note de Bloomberg News qui raconte comment Uber avait déposé près de 24 millions de dollars dans la fiducie. Pour cet article, le secrétariat à la mobilité de la ville, ou Semovi, a refusé de fournir une comptabilité détaillée de l'argent.

La fiducie date de septembre 2016, lorsque Uber a accepté de déposer 1,5% de chaque voyage initié à Mexico dans la fiducie, afin de servir de source de revenus pour faire des choses comme améliorer l'infrastructure des transports publics. L'accord signifiait des revenus supplémentaires pour le transport municipal, tout en aidant les propriétaires de taxis locaux à s'inquiéter de perdre des affaires.

Dans la déclaration, l'administration reconnaît que la nature de la fiducie ne permet pas des éléments de transparence ou de certitude. Les modifications ont été apportées et approuvées par l'organe législatif de la ville au début du mois., dit-il, mais le nouveau code fiscal n'était pas devenu loi lors de la publication de l'article de Bloomberg.

La ville a refusé de fournir des détails dans les entretiens précédents sur la fiducie. Selon le communiqué de cette semaine, 110 millions de pesos (5,8 millions USD) ont été retirés du fonds et réservés à un programme de remplacement des anciens taxis., ce qui donnera 650 véhicules plus récents et plus propres, y compris des modèles hybrides ou électriques.

Le programme de remplacement est accessible à toute personne intéressée, sans avoir besoin d'intermédiaires, a déclaré la ville, en réponse au syndicat du National Taxi Movement, qui dit qu'il n'a pas vu un sou de la fiducie Uber.

Et l'argent?

Les responsables du secrétariat à la mobilité de la ville, Semovi, ne disent rien. Uber dit qu'il ne sait pas non plus. Le mouvement National Taxi Movement Il dit que les membres de sa guilde n'ont pas vu un seul centime.

Peut-être dans la confiance il n'y a pas beaucoup d'argent en termes générauxEn fait, moins de 2% du budget municipal annuel, mais cela ne rend pas le mystère autour de lui moins déconcertant.

"En tant que citoyens, nous aimerions savoir comment cet argent a été utilisé", a déclaré Liliana Ruiz, analyste du Mexique Evalúa, un groupe d'experts axé sur l'utilisation des ressources publiques dans le pays.

Créé en septembre de 2016, la fiducie appelée Taxi Fund, Mobility and Pedestrian a été annoncé comme une source de revenus pour faire des choses comme améliorer les infrastructures de transport public et former les chauffeurs de taxi pour améliorer leur service.

À Uber, c'était une façon d'essayer de faire la paix avec la ville, frustrés par l'afflux de véhicules, et par les propriétaires de taxis, qui se plaignent amèrement des plates-formes de transport qui volent leurs entreprises. Uber a accepté de déposer 1,5% de chaque voyage initié à Mexico sur un compte à Banco Intecciones, qui fait partie de Grupo Financiero Banorte SAB. Cabify, une société de transport partagé détenue par Maxi Mobility Spain SL, fait de même.

Maintenant, ces entreprises se demandent ce qui se fait avec l'argent du fonds. Semovi ne reconnaîtra pas que le compte a plus de 23,7 millions USD. Ce chiffre représente le calcul Uber du montant que vous avez déposé jusqu'à présent. Cabify a refusé de commenter sa contribution.

Parler librement de la fiducie est compliqué, car 1,5% n'est pas une taxe payée aux coffres de la ville, mais un péage qui revient à une fiducie privée, dit Guillermo Avila, Directeur de la réglementation des systèmes de mobilité urbaine durable chez Semovi. Le Secrétariat est l'administrateur, mais Ávila a déclaré qu'il était soumis aux règles de confidentialité. Il a également déclaré que son bureau analysait comment surmonter cet obstacle et permettre la transparence.